"Время и Стекло" випустили фільм про своє наймасштабніше шоу. Відео

Відомий український гурт "Время и Стекло" на честь річниці наймасштабнішого шоу у своїй історії – VISLOVO – випустив про нього фільм.

Так, у стрічці артисти відповіли на найпопулярніше запитання "Що таке VISLOVO?", а також розповіли про те, як створювалось шоу. У зйомках фільму, крім Дорофеєвої та Позитиву, також взяли участь продюсери колективу Потап та Ірина Горова, саунд-інженер Вадим Лисиця, аранжувальники Роман Катрук і Антон Крайнов та інші члени команди. Подробицями ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася пресслужба гурту "Время и Стекло" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми нічого не зрозуміли! Все пролетіло за секунду. Головне, була емоція від глядачів – це найкрутіше відчуття, найсильніша енергія, якій потрібно придумати окрему назву..." – поділився враженнями від шоу Позитив.

Надія, зі свого боку, розповіла, який її улюблений момент у шоу VISLOVO.

"Моя улюблена частина концерту – номер Forever young, коли ми у відриві. Як потім коментувала мама, вони думали, що на цій пісні я вже упаду, але почався кач і вони: "А-ааа, так все, що було до цього, було впівноги?!" – прокоментувала Дорофєєва.

Нагадаємо, гурт "Время и Стекло" оголосив про припинення свого існування в березні 2020 року. Дует став першим музичним проєктом продюсерського центру "MOZGI Entertainment", який створили у 2010 році.

"Время и Стекло. Як створювалося VISLOVO" – дивіться відео онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гурт "Время и Стекло" випустив прощальний кліп на пісню Last Dance. Композиція є саундтреком до прощального туру "Фінальні титри".