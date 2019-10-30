'Время и Стекло' викликали ажіотаж новим кліпом: в мережі знову пожартували про Зеленського

Популярна українська група "Время и Стекло" презентувала кліп на пісню "Лох". Ролик відразу ж викликав ажіотаж в мережі.

Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі групи. За сюжетом кліпу, Дорофєєва та Позитив стали героями-асоціаціями епохи 2000-х: Надя з'явилася в ролику в типовому для "нульових" амплуа – довгоногої блондинки, яка копіює стиль Крістіни Агілери. Позитив же перевтілився в чотирьох персонажів: стиліста з волосся, фейсконтрольника нічного клубу, бедбоя на Ferrari і бармена (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Почав підбивати клини": Дорофєєва натякнула на роман з ПозитивомЗазначимо, що думки шанувальників щодо нового кліпу "Время и Стекло" розділилися. Багато хто написав, що він вийшов дуже крутим.

Інші ж користувачі розкритикували кліп і стали асоціювати слова пісні "мой парень лох" з президентом України Володимиром Зеленським. Нагадаємо, що глава держави на зустрічі з добровольцями в прифронтовому Золотому на Донбасі, де має відбутися розведення військ, вступив з одним з них у словесну перепалку. Тоді і прозвучала фраза: "Я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Время и Стекло" презентували літній кліп до пісні VISLOVO і викликали фурор в мережі.

Дещо раніше хітмейкери також викликали фурор в мережі україномовною піснею. Учасники бенду "ВіС" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) вразили аудиторію композицією нового формату, який раніше не був характерним для групи.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!