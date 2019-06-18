"Время и Стекло" розбурхали мережу літнім кліпом: фани в захваті від хіта

Гурт "Время и Стекло" презентував літній кліп до пісні VISLOVO, яка увійде до нового альбому.
Відповідний запальний ролик, який створювався на київській Троєщині, опубліковано в офіційному YouTube-каналі музичного колективу (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
"За сюжетом, хранителем VISLOVO стає VISBOY – персонаж у неоновому костюмі шукає нових героїв і збирає яскраві індивідуальності, які бачать світ під іншим кутом: вони рубають торти і миються у ванні з колою, бігають на підборах у поліцейській формі та повторюють челендж #saycheese", – йдеться в пресрелізі.
Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній
MOZGI GROUP
У тусовці також беруть участь топові блогери – YanGo (Ян Гордієнко) і Саша Чистова. Пізніше вечірка триває в контейнері, який затягнув усіх героїв.
"Тусовка там, де гурт "Время и Стекло". А VISLOVO – це вечірка, де збираються найбільш творчі, веселі та відривні люди. У кліпі ми хочемо поділитися цією енергією, щоб кожен, почувши музику і відчувши позитивний вайб, забув про всі проблеми", – розповів Олексій Завгородній (Позитив).
Персонаж із кліпу
MOZGI GROUP
Ідея кліпу належить режисеру Леоніду Колосовському і MOZGI Production, які відповідали за виробництво відео. Музика – Олексій Потапенко (Потап) та Олексій Завгородній.
Менше ніж за добу кліп подивилися майже 200 тисяч разів. Відеоряд отримав масу добрих коментарів.
"Хіт літа-2019", "Прикольно, мені зайшло", "Хто теж тут заради Саші Чистової? Нереальна красуня", "Кліп норм, але чому всі облизують голову охоронця", "Це найкрутіший гурт", – написали в мережі.
Надя Дорофєєва на авто
MOZGI GROUP
Олексій Завгородній
MOZGI GROUP
Тусовка на Троєщині
MOZGI GROUP
"Час минув"
MOZGI GROUP
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно "Время и Стекло" викликали фурор у мережі україномовною піснею. Так, учасники бенду Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) викликали захват у аудиторії композицією нового формату, який раніше не був характерним для гурту.
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