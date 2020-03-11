Гурт "Время и Стекло" підтвердив чутки про завершення діяльності дуету Наді Дорофєєвої та Позитиву (Олексія Завгороднього).

Також артисти оголосили дату останнього концерту – він відбудеться 11 вересня в Києві. Звернення до прихильників Надя і Позитив записали на відео, яке опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

"Время и стекло" оголосили про розпад Скріншот відео

Так, 10 березня гурт випустив кліп-ретроспективу на зворушливу пісню з альбому VISLOVO – "Навсегда/Никогда". У фіналі відео назва "Время и Стекло" перетворилася в послання-гру слів "Время истекло" ("Час минув" – Ред).

Прес-служба

Надя і Позитив розповіли про причини такого непростого рішення. У травні група відправиться в прощальний тур "Фінальні титри", який завершиться 11 вересня концертом у Києві (Палац "Україна").

"2020 року нашому гурту виповнюється 10 років. Ми відчуваємо, що в цьому проекті зробили максимально все. Ми всіма клітинками готові до цього етапу", – розповіла Надя Дорофєєва.

Прес-служба

"Ми продовжуємо свій шлях. Ми дружимо, ми працюємо разом. Немає нічого поганого в тому, що кожен з нас продовжить свій шлях далі", – підкреслив Позитив.

Дивіться також кліп на пісню "Навсегда/Никогда":

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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