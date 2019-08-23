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Вражає нервову систему: названо "вбивцю" Алли Вербер

2.1т Читати матеріал російською

Бізнес-леді, легендарний фешн-директор ЦУМу Алла Вербер померла 6 серпня через смертельну бактерію, яка проникла в організм.

За даними видання "Телепрограма", це послужило причиною анафілактичного шоку, який спровокував, за офіційною версією, відмову органів і обширний інфаркт.

За словами медиків, "вбивцею" став мутований штамп менингококка, названий W135. Бактерія проникає в бронхи, але спочатку ніяк не проявляється. Коли W135 активізується, це призводить до бактеріального менінгіту, зокрема, уражається центральна нервова система.

Алла Вербер померла через бактерію W135

Алла Вербер померла через бактерію W135

instagram.com/verberalla

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Лікарі також стверджують, що в зоні ризику виявилися всі, хто контактував з Вербер в останні дні.

Алла Вербер

Алла Вербер

Фото: instagram / verberalla

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Особа
Алла Вербер
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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