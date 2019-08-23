Вражає нервову систему: названо "вбивцю" Алли Вербер

Бізнес-леді, легендарний фешн-директор ЦУМу Алла Вербер померла 6 серпня через смертельну бактерію, яка проникла в організм.

За даними видання "Телепрограма", це послужило причиною анафілактичного шоку, який спровокував, за офіційною версією, відмову органів і обширний інфаркт.

За словами медиків, "вбивцею" став мутований штамп менингококка, названий W135. Бактерія проникає в бронхи, але спочатку ніяк не проявляється. Коли W135 активізується, це призводить до бактеріального менінгіту, зокрема, уражається центральна нервова система.

Алла Вербер померла через бактерію W135 instagram.com/verberalla

Лікарі також стверджують, що в зоні ризику виявилися всі, хто контактував з Вербер в останні дні.

Алла Вербер Фото: instagram / verberalla

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