Вражає нервову систему: названо "вбивцю" Алли Вербер

Бізнес-леді, легендарний фешн-директор ЦУМу Алла Вербер померла 6 серпня через смертельну бактерію, яка проникла в організм.
За даними видання "Телепрограма", це послужило причиною анафілактичного шоку, який спровокував, за офіційною версією, відмову органів і обширний інфаркт.
За словами медиків, "вбивцею" став мутований штамп менингококка, названий W135. Бактерія проникає в бронхи, але спочатку ніяк не проявляється. Коли W135 активізується, це призводить до бактеріального менінгіту, зокрема, уражається центральна нервова система.
Алла Вербер померла через бактерію W135
instagram.com/verberalla
Лікарі також стверджують, що в зоні ризику виявилися всі, хто контактував з Вербер в останні дні.
Алла Вербер
Фото: instagram / verberalla
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вербер померла 6 серпня. Її госпіталізували в лікарню в Форте (Італія) 5 серпня, а наступного дня вона померла.
Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак з'ясувала подробиці смерті фешн-директора ЦУМу. Родичі Вербер повідомили журналістці про те, як бізнес-леді провела останній рік. Так, Собчак написала, що жінку відвезли до лікарні з діагнозом "сепсис", зараження крові.
З'явилася версія, що Вербер, яка померла в Італії, п'ять років боролася з раком, але одужала.
Лікар-онкогематолог Раїса Качанова зробила припущення, що бізнес-леді могла померти через спеку в Європі і незвичні фізичні навантаження.
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