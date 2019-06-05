ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Вп'ялася в мої м'які тканини": чоловік Дорофєєвої розповів дивну історію про повій

493Читати матеріал російською

Український музикант і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився зі своїми фоловерами дивною історією про повій та уколи. Так, він розповів, як одного разу пошкодив кадик і був змушений пройти курс лікування.

Незвичайну історію Дантес опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Володимир Дантес

Володимир Дантес

tsn.ua

Новини
Не в Росії: стало відомо, де пройде весілля Тодоренко і Топалова

"Зробити все самому або звернутися до повії?! У п'ятницю вночі граючи в баскетбол мені дуже добре прилетіло в кадик! Звернувшись вранці суботи до лікаря, мені прописали уколи внутрішньом'язово і таблетки сечогінні, щоб набряк сходив. Укол в лікарні зробили, таблетки пити не став, оскільки концерт Монатіка пропустити не хотів. Настала неділя. Надя Дорофєєва колоти не вміє і плюс взагалі боїться голок", - написав він.

Дантес зазначив, що в результаті він прийняв рішення зробити укол в якійсь лікарні.

"Лікарень не було, працівники аптек не роблять уколи і тут я бачу їх... Тих, хто служить прикрасою столу - нічних метеликів (хоча на дворі день). Я ось подумав "А вони явно вміють робити уколи". Візуально пропалені життям і досвідом, вони-то точно можуть мені допомогти. Паралельно в YouTube закінчував дивитися, як зробити самому собі укол. Зіставивши всі "за" і "проти" вирішив дівчат не турбувати. Раптом їх профспілка теж проти надання послуг не за призначенням. Добре, що на дачі у друга виявилася сусідка лікар. І під тріск багаття голка вп'ялася в мої м'які тканини", - додав Дантес.

Зробити все самому або звернутися до повії?! ... В п'ятницю ночі, взявши участь в баскетбол мені дуже добре прилетіло в кадик! Звернувшись вранці суботи до лікаря, мені прописали уколи внутрішньом'язово + таблетки сечогінні, щоб набряк сходив. Укол в лікарні зробили, таблетки пити не став, тому що концерт @monatik_official пропустити не хотів))) Настала неділя. @nadyadorofeeva колоти не вміє і плюс взагалі боїться голок. Поснідавши зі своєю боягузкою відправився за місто до одного. Думав, по шляху зупинюся у поліклініки який-небудь і там все зроблю. І ось уже я на виїзді з міста ... Лікарень не було, працівники аптек не роблять уколи і тут я бачу їх ... Тих, хто служить прикрасою столу - нічних метеликів (хоча на дворі день) Я ось подумав "А вони явно вміють робити уколи🤔 "Візуально пропалені життям і досвідом, вони-то точно можуть мені допомогти. Паралельно в YouTube закінчував дивитися як зробити самому собі укол в попу. Зіставивши всі За і Проти вирішив дівчат не турбувати. Раптом їх профспілка теж проти надання послуг не за призначенням .. та й якось з точки зору гігієни .. на трасі не дуже-то і чисто)) Добре, що на дачі в одного виявилася сусідка лікар. І під тріск багаття Голка вп'ялася в мої м'які тканини. Вчіться робити уколи. Явно в житті знадобиться)))

Публікація від Vladimir Dantes (@vladimirdantes)

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська поп-діва, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про враження від першого польоту на вертольоті, опублікувавши відповідне фото в мережі. Знімок, на якому артистка зображена разом з подругою, з'явився в Instagram-акаунті зірки. За три години після оприлюднення він зібрав понад 100 тисяч лайків.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Володимир ДантесНадія Дорофєєва
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки