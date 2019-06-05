"Вп'ялася в мої м'які тканини": чоловік Дорофєєвої розповів дивну історію про повій

Український музикант і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився зі своїми фоловерами дивною історією про повій та уколи. Так, він розповів, як одного разу пошкодив кадик і був змушений пройти курс лікування.

Незвичайну історію Дантес опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Володимир Дантес tsn.ua

"Зробити все самому або звернутися до повії?! У п'ятницю вночі граючи в баскетбол мені дуже добре прилетіло в кадик! Звернувшись вранці суботи до лікаря, мені прописали уколи внутрішньом'язово і таблетки сечогінні, щоб набряк сходив. Укол в лікарні зробили, таблетки пити не став, оскільки концерт Монатіка пропустити не хотів. Настала неділя. Надя Дорофєєва колоти не вміє і плюс взагалі боїться голок", - написав він.

Дантес зазначив, що в результаті він прийняв рішення зробити укол в якійсь лікарні.

"Лікарень не було, працівники аптек не роблять уколи і тут я бачу їх... Тих, хто служить прикрасою столу - нічних метеликів (хоча на дворі день). Я ось подумав "А вони явно вміють робити уколи". Візуально пропалені життям і досвідом, вони-то точно можуть мені допомогти. Паралельно в YouTube закінчував дивитися, як зробити самому собі укол. Зіставивши всі "за" і "проти" вирішив дівчат не турбувати. Раптом їх профспілка теж проти надання послуг не за призначенням. Добре, що на дачі у друга виявилася сусідка лікар. І під тріск багаття голка вп'ялася в мої м'які тканини", - додав Дантес.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська поп-діва, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про враження від першого польоту на вертольоті, опублікувавши відповідне фото в мережі. Знімок, на якому артистка зображена разом з подругою, з'явився в Instagram-акаунті зірки. За три години після оприлюднення він зібрав понад 100 тисяч лайків.

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