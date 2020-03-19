Вперше за 67 років Playboy зупинив випуск культового журналу: в чому причина

Друковану версію журналу Playboy, яка видавалася з 1953 року, перестануть випускати через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив глава Playboy Enterprises Бен Кон у своєму блозі на платформі Medium.

"Журнал видається вже 67 років, але зараз стало очевидно, що коронавірус зробить негативний вплив на виробництво контенту і ланцюжок постачання журналу. У видавців виникло питання про те, як Playboy може краще відповідати поточним побажанням читачів і "брати участь в розмові" кожен день, а не раз в три місяці, як це відбувається з випуском друкованої версії", – розповів глава компанії.

Мерілін Монро на обкладинці журналу Playboy Фото: Daily Storm

Також він додав, що відмова від друкованої версії Playboy обговорювалася давно, але прийняття рішення прискорила криза у зв'язку з ситуацією у світі. До речі, відтепер весь продукт компанії буде виходити тільки в цифровому форматі.

Кейт Мосс на обкладинці журналу Playboy Фото: playboy.com

"Ми перейдемо до першої цифрової публікації нашого контенту, включаючи Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor і, звичайно, наші Playmate. У 2021 році, поряд з нашими пропозиціями в області цифрового контенту та випусками нових споживчих товарів, ми представимо свіжі та інноваційні друковані пропозиції в різних нових формах", – зазначив Кон.

За словами керівника компанії, останній номер вийде навесні 2020 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зйомки продовження культового серіалу "Друзі" призупинили через пандемію коронавирусу.

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