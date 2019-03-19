Вперше в історії "Нобелівську премію з математики" отримала жінка

Норвезька академія наук вперше в історії присудила найбільшу премію з математики жінці.

Лауреатом Абелівської премії стала американка Карен Уленбек. Її нагородили за "досягнення в області геометричних диференціальних рівнянь з приватними похідними, калібрувальної теорії та інтегрованих систем" та за вплив на математичний аналіз.

"Визнання досягнень Уленбек мало бути набагато вищим, оскільки її робота привела до деяких з найбільш важливих досягнень в математиці за останні 40 років", – розповів член Королівського товариства Джим Аль-Халілі.

Карен Уленбек abelprize

Уточнюється, що методи професора Уленбек дали фізикам-теоретикам інструменти, за допомогою яких можна вирішити такі загадки, як поведінка субатомних частинок і об'єднання електромагнетизму і ядерних сил.

"Її теорії зробили революцію в нашому розумінні мінімальних поверхонь, наприклад, тих, що утворюють мильні бульбашки, і більш загальних проблем мінімізації високої розмірності", – розповів голова Абелівського комітету Ганс Мюнт-Каас.

Карен Уленбек народилася в 1942 році, працює в Університеті штату Техас в Остіні і в Прінстонському університеті. Її вважають засновницею сучасного геометричного аналізу.

Вона є зразком для наслідування й активним прихильником гендерної рівності в науці та математиці. У дитинстві Карен любила читати і мріяла стати вченим. Вона є співзасновником програми Інституту жінок і математики (WAM), який був створений у 1993 році.

Карен Уленбек Скріншот

Абелівська премія заснована в 2002 році парламентом Норвегії у зв'язку з 200-річчям від дня народження норвезького математика Нільса Хенріка Абеля. Її називають "Нобелівською премією з математики", оскільки це одна з найпрестижніших нагород у цій галузі. Розмір винагороди становить 6 млн норвезьких крон (близько 750 тис. євро).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Нобелівську премію миру вручили лікарю з Демократичної Республіки Конго Денису Муквеге і правозахисниці з Іраку Наді Мурадзі за активну боротьбу з сексуальним насильством, як методом ведення бойових дій.

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