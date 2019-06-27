Упав в оркестрову яму: стало відомо про безглузду смерть народного артиста Росії

У Саратові після падіння в оркестрову яму помер народний артист Росії, художній керівник театру юного глядача Юрій Ошеров.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу регіонального міністерства культури.

Юрій Ошеров Wikipedia

"Буквально декілька хвилин тому стало відомо, що Юрій Ошеров помер, дата прощання з ним буде відома пізніше", — заявила співрозмовниця агентства. Ошеров помер на 77-му році життя. Він упав в оркестрову яму 17 червня, після чого був госпіталізований у важкому стані.

Юрій Ошеров поставив такі вистави, як "Холодне серце", "Маленький принц", "Коник-Горбоконик", "Недоросль".

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Андрій Харитонов помер 23 червня. Йому було 59 років. За даними ЗМІ, чоловік довгий час боровся з онкологічним захворюванням. Його дружина Ольга Смірягіна зазначила, що поховають артиста в Києві.

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