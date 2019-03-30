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Впав і помер: із зіркою "Бригади" трапилася НП

6.1тЧитати матеріал російською

У Росії 30 березня на машину актора з "Бригади" і "Ліквідації" Віктора Супруна впав сусід і розбився на смерть.

Транспорт був припаркований біля будинку. Про це актор особисто зізнався в коментарі "360".

"Я вже ліг спати, коли спрацювала сигналізація. Я виглянув у вікно, дивлюся — щось лежить. Я одягнувся, вийшов, дивлюся — лежить труп поруч з моєю машиною. Тобто людина впала на мою машину, а потім звалилася з неї. Це був наш сусід з п'ятого поверху, але поліція сказала, що він впав з більшої висоти. Ну, сусід і сусід, я на 14-му поверсі живу, він на п'ятому. Ну, бачилися іноді. я потім поїхав на зйомки", — розповів Супрун.

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За його словами, поліція з'ясувала, що в будинку у загиблого було чисто, а господарством займалася дружина. У правоохоронних органах не виключають, що це був суїцид.

Віктор Супрун

Віктор Супрун

"Громадянин начальник" (2001) / кінотеатр

"Дружина його вискочила, нормальна, твереза. У поліції сказали, що в квартирі у них чисто, акуратно — тобто це не алкоголіки якісь. Дружина розповіла, що почула, як двері грюкнули. Вийшла — нікого немає, потім почула розмови на вулиці і вибігла. Які у них були відносини — не знаю", зізнався актор.

Впав і помер: із зіркою "Бригади" трапилася НП

Він додав, що на машині, якій зараз чотири роки, залишилася вм'ятина, а також був відірваний капот. Всередину Супрун ще не заглядав. Уточнюється, що 57-річний загиблий чоловік перебував на обліку в психоневрологічному диспансері.

Віктор Супрун

Віктор Супрун

кінотеатр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві напали на актора з серіалу "Універ" Володимира Лаврова. Його побили і пограбували в російській столиці.

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серіалсамогубствоНовини Росії
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Юг Руси
Юг Руси
Не перестою удивляться обозовским дебилам, которые придумывают заголовки! 🐵
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