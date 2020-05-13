"Впарили потворну релігію!" Прилєпін накинувся на відомий гурт, який критикує Путіна
Російський письменник-терорист Захар Прилєпін, який воював у рядах окупантів Донбасу, негативно висловився про панк-гурт "Порнофільми", який у своїх піснях засуджує анексію Криму, війну на Донбасі та дії президента РФ Володимира Путіна.
Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Величезна кількість молодих людей, яким ви впарили, люди ваших переконань, впарили ось цю потворну, аномальну релігію зневаги до власної країни. Ми просвітителі, в цьому випадку, дійсно так. Неприязнь до церкви, до армії, до інтересів російських людей. Ми ж про гурт "Порнофільми" говоримо, який у піснях прямо співає "йдіть до біса, зі своїм прапором" і далі по тексту", – висловився Прилєпін.
Крім того, йому не сподобалося те, що гурт активно гастролює в Україні, але відмовляється відвідувати Крим і Донбас.
"Вони прямо згадують слово Донбас. Вони вважають людей на Донбасі людьми,які зробили неправильний вибір і поганим сбродом. Вони їдуть виступати, гастролювати Україною, щоб показати їм свою симпатію. Вони мають право на таку позицію, але це дурна і підла позиція", – заявив письменник.
Зазначимо, що раніше Прилєпін уже висловлювався про колектив. Так, в особистому блозі він написав про новий альбом гурту "Это пройдет". Зокрема, йому не сподобалася однойменна пісня, в якій музиканти негативно висловлюються про війну на Донбасі, анексію Криму і терористичні акти в Беслані і Москві.
Як раніше писав OBOZREVATEL, лідер гурту "Порнофільми" Володя Котляров влаштував провокаційний виступ на фестивалі "Панки в місті", де потролив силовиків президента РФ Володимира Путіна.