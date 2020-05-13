Російський письменник-терорист Захар Прилєпін, який воював у рядах окупантів Донбасу, негативно висловився про панк-гурт "Порнофільми", який у своїх піснях засуджує анексію Криму, війну на Донбасі та дії президента РФ Володимира Путіна.

Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Величезна кількість молодих людей, яким ви впарили, люди ваших переконань, впарили ось цю потворну, аномальну релігію зневаги до власної країни. Ми просвітителі, в цьому випадку, дійсно так. Неприязнь до церкви, до армії, до інтересів російських людей. Ми ж про гурт "Порнофільми" говоримо, який у піснях прямо співає "йдіть до біса, зі своїм прапором" і далі по тексту", – висловився Прилєпін.

Скріншот з відео

Крім того, йому не сподобалося те, що гурт активно гастролює в Україні, але відмовляється відвідувати Крим і Донбас.

"Вони прямо згадують слово Донбас. Вони вважають людей на Донбасі людьми,які зробили неправильний вибір і поганим сбродом. Вони їдуть виступати, гастролювати Україною, щоб показати їм свою симпатію. Вони мають право на таку позицію, але це дурна і підла позиція", – заявив письменник.

Зазначимо, що раніше Прилєпін уже висловлювався про колектив. Так, в особистому блозі він написав про новий альбом гурту "Это пройдет". Зокрема, йому не сподобалася однойменна пісня, в якій музиканти негативно висловлюються про війну на Донбасі, анексію Криму і терористичні акти в Беслані і Москві.

Як раніше писав OBOZREVATEL, лідер гурту "Порнофільми" Володя Котляров влаштував провокаційний виступ на фестивалі "Панки в місті", де потролив силовиків президента РФ Володимира Путіна.