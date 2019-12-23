"Вовка, вибач": дружина Преснякова зважилася показати відверте фото

Дружина співака Володимира Преснякова-молодшого співачка Наталія Подольська зважилася показати своє відверте фото.

Знімок співачка опублікувала в Інстаграм і прямо в коментарі до нього вибачилася перед чоловіком.

"Терміново викладаю, поки мені не стукнуло 40... Вовка, вибач - ти єдиний. Біс в ребро" - підписала фото Подольська.

Знімок тут же лайкнув Стас П'єха – мовляв, "вогонь".

Подольська вийшла заміж за Преснякова в 2010 році. У них зараз 4-річний син Артемій.

Нещодавно вся сім'я, включаючи старшого сина Володимира Преснякова-молодшого Микиту (онука Алли Пугачової), збиралися разом – дивіться фото і відео на OBOZREVATEL.

Наталі Подольській зараз 37 років. Вона родом з Білорусі. Прославилася після участі в "Фабриці зірок". У 2005 році представляла Росію на "Євробаченні".

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