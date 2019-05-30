Вовчиці в шоці: у Винника прокоментували його кар'єру в політиці

Український співак і секс-символ естради Олег Винник, який нібито зібрався піти в політику, не балотуватиметься до Верховної Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня.

Таку думку висловив його продюсер Олександр Горбенко, назвавши чутки "повною нісенітницею". Про це пише "Новое время".

"Зараз ми їздимо зі стадіонним туром від Ужгорода до Сєвєродонецька, ділимося з людьми щастям, емоціями та новими піснями... І не читаємо всіляку нісенітницю", — заявив він, очевидно, натякнувши на інформацію, яку поширили в ЗМІ.

Олег Винник Instagram @olegg.vynnyk

Зазначимо: раніше журналістка Яніна Соколова розповіла, що їй запропонували увійти до списків політичної сили "Моя стабільність", яка візьме участь у позачергових виборах у Раду. Разом із нею в партії мали бути Олег Винник і народний артист України Віктор Павлик.

Цікаво, що Павлик зі свого боку підтвердив те, що нині веде переговори з лідером партії "Стабільність" Василем Журавльовим про участь у дострокових парламентських виборах 21 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також про створення своєї політичної партії заявила і українська поп-діва Оля Полякова. Вона вказала, що це буде "перша жіноча партія в Україні", однак політична сила не піде на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році, а спершу набереться досвіду й тоді почне свою діяльність у парламенті. Раніше продюсер артистки вже говорив про наміри співачки піти в політику.

Після року роздумів у політику пішов і лідер "Океану Ельзи", співак Святослав Вакарчук. Через декілька тижнів після президентських виборів він публічно запустив партію "Голос" і заявив про участь у виборчих перегонах.

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