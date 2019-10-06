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6 жовтня • оновлено в 17:49
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"Вова все перевіряє": Кравець злила подробиці про роботу Зеленського у "Кварталі 95"

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Президент України Володимир Зеленський донині ретельно вичитує всі сценарії й жарти студії "95 Квартал".

У цьому зізналася зірка проекту, а також учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Кравець в інтерв'ю програми "Світське життя" з Катею Осадчою (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, телеведуча спитала, як впливають і чи заважають дружні стосунки з родиною глави держави.

Олена Кравець розповіла про перевірки від Зеленського

Олена Кравець розповіла про перевірки від Зеленського

Кадр з відео

"По-перше, Вова все перевіряє. Він вичитує тексти. По-друге, ну ми ж думаємо, що говоримо. Це дуже цікаво. Мені здається, такого не було ще ніколи. Цікаво, коли тобі по роботі треба пародіювати свою ж подругу", – сказала вона.

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Кравець також додала, що у стосунках із Зеленських нічого не змінилося з моменту, як його обрали президентом. Він навіть досі підписаний у неї в телефонній книзі, як "Вовка". За словами "першої леді Кварталу", глава держави попросив своїх колишніх колег дзвонити йому щодо речей, які вимовляє, адже він збирається повернутися до свого колективу після закінчення терміну.

Зеленський читає сценарії "Квартал 95"

Зеленський читає сценарії "Квартал 95"

"На День Незалежності я його набрала, щоб сказати, що дуже класна промова, з комком у горлі. А він каже: "Будь ласка, телефонуйте мені. Я хочу залишатися на землі, і я ж через п'ять років планую повернутися". Він, до речі, не пішов ні з однієї групи. Тобто в соцмережах, де група "Кварталу 95", він там є, і він там іноді щось навіть пише", – сказала вона, попросивши Зеленського вплинути на лагодження ліфта в її будинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні стало відомо, що Зеленський так і не зміг остаточно залишитися в стороні від колективу, в якому пропрацював багато років. Він особисто вийшов на сцену під час концерту "95 Кварталу".

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Особи
Олена Кравець Володимир Зеленський Катя Осадча
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Нех...й было и вылазить !
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кто-нибудь ещё смотрит это дерьмо 95го сорта?
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Джонсон Саймон Ф., Смотрел его стендап в ООН, очень смешной номер.
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Oskar Dember
Oskar Dember
Журналист Сергей Андрушко пытался напрямую задать некий вопрос Президенту Зеленскому и Богдану (Андрею Иосифовичу). Однако, его немедленно и агрессивно атаковала Юлия Мендель. Позже пресс-секретарь Зеленского прокомментировала свою «стычку» с Андрушко и заявила, что «никого не трогала». «Насколько я поняла, поскольку со мной связались из Комитета ВР по вопросам свободы слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни разу не говорил о каких-то вопросах извинения, не намекал на какие-то обиды... И с другими журналистами...», — сказала пресс-секретарь Преза В.А.ЗЕЛИНского Юлия Мендель. ........................................................................................................................ Я — Серёга Андрушко! Не, какой-нибудь, Ляшко, И не, скажем там, Смешко... Я — не хам, не популист, Не «журнальный» реалист, Я — реальный журналист. Откровенно — я не пью. Я имею «point of view»*. И всегда на всё — свою. Взять хотел, «под суть момента», Интервью у Президента... Но, стал жертвой инцидента. А случился подлый «гембель»: Выпрыгнула Жулька Мендель... Нанесла по яйцам пендель. В окруженьи гнусных харь, Безнаказанная тварь — Лупит всех пресс-секретарь. А для Богдана — утеха, Йосифович «лёг от смеха»... «Жжёт» херсонская жлобеха! Но, с «мозгового» засилья, Скоро сгинет от бессилья Эта «Зеле-камарилья»! ------------------------------------------------------------- «point of view»* (анг.) — точка зрения
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