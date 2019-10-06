"Вова все перевіряє": Кравець злила подробиці про роботу Зеленського у "Кварталі 95"

Президент України Володимир Зеленський донині ретельно вичитує всі сценарії й жарти студії "95 Квартал".

У цьому зізналася зірка проекту, а також учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Кравець в інтерв'ю програми "Світське життя" з Катею Осадчою (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, телеведуча спитала, як впливають і чи заважають дружні стосунки з родиною глави держави.

Олена Кравець розповіла про перевірки від Зеленського Кадр з відео

"По-перше, Вова все перевіряє. Він вичитує тексти. По-друге, ну ми ж думаємо, що говоримо. Це дуже цікаво. Мені здається, такого не було ще ніколи. Цікаво, коли тобі по роботі треба пародіювати свою ж подругу", – сказала вона.

Кравець також додала, що у стосунках із Зеленських нічого не змінилося з моменту, як його обрали президентом. Він навіть досі підписаний у неї в телефонній книзі, як "Вовка". За словами "першої леді Кварталу", глава держави попросив своїх колишніх колег дзвонити йому щодо речей, які вимовляє, адже він збирається повернутися до свого колективу після закінчення терміну.

Зеленський читає сценарії "Квартал 95"

"На День Незалежності я його набрала, щоб сказати, що дуже класна промова, з комком у горлі. А він каже: "Будь ласка, телефонуйте мені. Я хочу залишатися на землі, і я ж через п'ять років планую повернутися". Він, до речі, не пішов ні з однієї групи. Тобто в соцмережах, де група "Кварталу 95", він там є, і він там іноді щось навіть пише", – сказала вона, попросивши Зеленського вплинути на лагодження ліфта в її будинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні стало відомо, що Зеленський так і не зміг остаточно залишитися в стороні від колективу, в якому пропрацював багато років. Він особисто вийшов на сцену під час концерту "95 Кварталу".

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