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26 листопада • оновлено в 09:04
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"Воскова лялька": Лорак жахнула зовнішнім виглядом на новому фото

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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, шокувала мережу новими фотографіями.

Знімки, якими зірка поділилася в Instagram, викликали бурхливу реакцію і шквал критики серед її підписників.

Ані Лорак

Ані Лорак

Інстаграм

Новини
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Так, шанувальники переконані, що Лорак так сильно ретушує свої фото, що її вже неможливо впізнати. Інші ж вважають, що зміни в зовнішності зірки - це не фотошоп, а перебір з пластичними операціями:

"Кароліна, що з губами зробили?", "Навіщо стільки фотошопу на фото?", "Ви тут як воскова лялька", "Ну і губіщі!", - коментували фанати.

Ані Лорак

Ані Лорак

Інстаграм

"Воскова лялька": Лорак жахнула зовнішнім виглядом на новому фото
"Воскова лялька": Лорак жахнула зовнішнім виглядом на новому фото
"Воскова лялька": Лорак жахнула зовнішнім виглядом на новому фото
"Воскова лялька": Лорак жахнула зовнішнім виглядом на новому фото
"Воскова лялька": Лорак жахнула зовнішнім виглядом на новому фото
"Воскова лялька": Лорак жахнула зовнішнім виглядом на новому фото
"Воскова лялька": Лорак жахнула зовнішнім виглядом на новому фото
"Воскова лялька": Лорак жахнула зовнішнім виглядом на новому фото
"Воскова лялька": Лорак жахнула зовнішнім виглядом на новому фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Ані Лорак викликала ажіотаж відвертим вбранням.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фотографію з кліпу, прем'єра якого незабаром відбудеться, де позує в коротенькій спідниці і топі, оголивши нижню частину грудей.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ані Лорак
Місце
Україна
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