Вороги Єфремова підкупили сім'ю загиблого в ДТП Захарова, – Разін

Російський продюсер Андрій Разін заявив, що сім'ю Сергія Захарова, який загинув у ДТП через Михайла Єфремова, підкупили "недоброзичливці актора".

Так, за словами чоловіка, він володіє інформацією про те, що родичам загиблого заплатили "неймовірну суму", щоб ті не йшли на поступки Єфремову і посадили його в тюрму. Разін зазначив: усе, що відбувається – це політична розправа над актором. Про це він повідомив на особистій сторінці в Instagram.

Instagram-аккаунт Андрія Разіна

"З дуже правдивих джерел мені стала відома приблизна сума, яку деякі люди – недоброзичливці Михайла Єфремова заплатили сім'ї загиблого Сергія Захарова та намагаються запроторити його надовго за ґрати. У такий спосіб вони розчищають від опозиції політичну арену. Ці люди вийшли на сім'ю покійного відразу після ДТП і запропонували їм неймовірну суму грошей, а також гарний захист, аби родина не йшла на жодні поступки щодо Михайла Єфремова. Вважаю, що це – блюзнірство й ницість. Причому тут людське горе? До чого тут політика? Але сім'я отримала величезний куш від цієї аварії, тому вони поводяться так. І, мабуть, будуть поводитися так, поки Михайла остаточно не посадять до в'язниці. Я вважаю, що це – політична розправа", – заявив Разін.

Михайло Єфремов у суді (джерело – rbc.ru)

Він також додав, що підтримує, коли "мочать" опозиціонера Олексія Навального, тому що той, як вважає музикант "продав душу американцям". Однак позиція щодо Єфремова Разіну незрозуміла.

"Гаразд, я підтримую рішення мочити Навального за те, що він ненавидить росіян і продав свою шкуру американцям. Але Міша просто від своєї незалежності та зарозумілості накликав на себе таку долю. І ось вам фінал... Ось і співай після цього частівки про владу", – підсумував Разін.

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