"Воплі Відоплясова" перевтілили відому колядку в хард-рок. Відео

Український гурт "Воплі Відоплясова" презентувала новий сингл, в якій перетворили популярну колядку в хардрок пісню.

Трек представлений на YouTube-каналі Олега Скрипки під назвою "Добрий вечір".

"Добрий вечір" – це різдвяний подарунок усім слухачам від ВВ. Нова зоря обов'язково освітить ваш будинок! У вас і нас все буде добре! " – йдеться в описі на каналі.

Варто відзначити, що вперше гурт "Воплі Відоплясова" виконали цей хіт в минулому році на Різдво під час святкових концертів у Палаці Спорту в Києві. Тоді ж музиканти зважилися на експеримент і перетворили колядку в "стадіонний епічність рок".

"В кінці цього зовсім непростого року всі ми вже занурилися з головою в передноворічні турботи. Саме в ті солодкі святкові передчуття, коли ми чекаємо Різдво Христове. Це світле свято кожному дарує можливість очиститися і почати новий рік зі світлими намірами і думками. А ми живемо в цікаві часи, коли ця прекрасна традиція повертається в кожен будинок і на велику сцену ", – розповідав в Facebook Скрипка.

Як повідомляв OBOREVATEL раніше українські зірки зі знаменитою колядкою підкорили мережу. Трек став трендом в YouTube.