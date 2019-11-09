"Вони вже на зомбі схожі!" Галкін висміяв "суперників" Путіна в Росії

Російський комік Максим Галкін, який уже публічно висміяв президента Росії Володимира Путіна, висловився і про "суперників" президента.

Так, у відео з нового виступу Галкіна, яке було опубліковано на YouTube, шоумен посміявся з опозиціонерів російської влади.

Максим Галкін МК

"Ось ці три опозиціонери, вони вже ледве йдуть. Вони вже забули, навіщо йдуть взагалі на ці вибори. Ви тільки вдумайтеся: вони як зомбі вже, вони Путіну від Єльцина дісталися. Всі троє опонували ще Єльцину! Жириновський взагалі Граф Дракула: його раз у п'ять років будять, він з труни встає, бачить нас, кричить, і ось на кого ця отруйна слина потрапила, ті 6% і йдуть за нього голосувати, не приходячи до тями. А якщо когось вкусять по дорозі, то і ці ще підтягнуться, відсотків два".

Максим Галкін ТАСС

"Я серйозно. Ось дивіться, вибори закінчилися, де Жириновський? Його взагалі не видно. Це він уже в склепі, сіллю присипаний лежить, і чекає. А у Володимира Володимировича, царя нашого, педаль золота. Ледь що, він натисне, і Жириновський вже в поганому настрої знову йде. А якщо у Жириновського дуже поганий настрій, то у Путіна в ядерній валізці про всяк випадок осиковий кілок. Якщо пахана не визнають, він його і пришиє".

Володимир Жириновський РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік російської примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому похвалився подарунком Кіркорова - брендовим пальто. І заявив, що це все, що залишилося від співака.

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