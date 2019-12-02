"Вони всі тупі": відомий композитор жорстко висміяв російський шоубізнес

Російський співак і композитор В'ячеслав Добринін заявив, що зірки російського шоубізнесу тупі.

Так, у інтерв'ю "КП" артист розповів, що він просто ненавидить давати інтерв'ю, оскільки говорити одне і те ж для культурної людини дуже втомлює.

"Я давно вже втомився давати інтерв'ю, я не просто не люблю це – я це ненавиджу! Говорити одне і те ж для культурної людини (а моя освіта передбачає, що я культурна людина, на відміну від більшості представників шоубізнесу), дуже втомлює. Вони кажуть те, що їм потрібно сказати, а я – те, що хочу. Але те, що я хочу сказати, іноді буває нецензурним", – заявив композитор.

В'ячеслав Добринін КП

Також журналісти поцікавилися у Добриніна, чи правда те, що він пише нецензурні вірші. На що артист відповів:

"Я раджу вам звернутися до Сергія Шнурова. Він у цій сфері великий фахівець, пісяє з першого ряду на глядачів, чудова в усьому людина. А більше мені сказати нічого. Я закінчив Московський державний університет, навчався в аспірантурі. На відміну від представників шоубізнесу, які не знають нот, які погано говорять, не знають, як висловити свої думки, тому що вони всі тупі! Я це кажу щиро".

В'ячеслав Добринін СтарХит

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський музичний продюсер Йосип Пригожин засудив російських артистів за виступи в Латвії.

Так, продюсер заявив, що не розуміє зірок, які навіть після того, як їхнім колегами заборонили в'їжджати на територію країни, продовжують не тільки їздити з концертами, але й купувати нерухомість в Латвії.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.