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2 грудня • оновлено в 22:07
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"Вони всі тупі": відомий композитор жорстко висміяв російський шоубізнес

14.1т
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Російський співак і композитор В'ячеслав Добринін заявив, що зірки російського шоубізнесу тупі.

Так, у інтерв'ю "КП" артист розповів, що він просто ненавидить давати інтерв'ю, оскільки говорити одне і те ж для культурної людини дуже втомлює.

"Я давно вже втомився давати інтерв'ю, я не просто не люблю цея це ненавиджу! Говорити одне і те ж для культурної людини (а моя освіта передбачає, що я культурна людина, на відміну від більшості представників шоубізнесу), дуже втомлює. Вони кажуть те, що їм потрібно сказати, а яте, що хочу. Але те, що я хочу сказати, іноді буває нецензурним",заявив композитор.

В'ячеслав Добринін

В'ячеслав Добринін

КП

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Також журналісти поцікавилися у Добриніна, чи правда те, що він пише нецензурні вірші. На що артист відповів:

"Я раджу вам звернутися до Сергія Шнурова. Він у цій сфері великий фахівець, пісяє з першого ряду на глядачів, чудова в усьому людина. А більше мені сказати нічого. Я закінчив Московський державний університет, навчався в аспірантурі. На відміну від представників шоубізнесу, які не знають нот, які погано говорять, не знають, як висловити свої думки, тому що вони всі тупі! Я це кажу щиро".

В'ячеслав Добринін

В'ячеслав Добринін

СтарХит

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський музичний продюсер Йосип Пригожин засудив російських артистів за виступи в Латвії.

Так, продюсер заявив, що не розуміє зірок, які навіть після того, як їхнім колегами заборонили в'їжджати на територію країни, продовжують не тільки їздити з концертами, але й купувати нерухомість в Латвії.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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Makc Махов
Makc Махов
]{ацапяне, вы все тупые и ебанутые. Бгггггаааа
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2
1
Makc Махов
Makc Махов
Пилипенко Кузьма, тупарь Ка цапло, отозвался! Бгггггаааа
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0
0
Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Makc Махов, это не главное,лишь бы ты хорошо учился
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0
1
фил филька
фил филька
во первых он говорил не про российский шоубиз а ваще про весь. а во вторых я с ним согласен))
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4
1
Makc Махов
Makc Махов
фил филька, во а рвых вы ка цапы, все тупые, во вторых припизденные, в третьих ебанутые. Бгггггаааа
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1
1
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
фил филька, читайте тщательнее - "Российский певец и композитор Вячеслав Добрынин заявил, что звезды российского шоу-бизнеса тупые.".
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2
1

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