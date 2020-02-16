"Вони сирі": український продюсер викликав дискусію постом про Нацвідбір

Український продюсер Денис Путинцев прокоментував виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020, викликавши бурхливу дискусію.
Відповідний пост продюсер опублікував на своїй сторінці в Facebook.
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Зокрема, на думку Путинцева, гурт MoonZoo feat. FMF Sure – стильні хіпстери, а Еліна Іващенко – "красива 18-річна дівчина, яка сильно співає" і відчуває себе вільно на сцені.
"Але це середньостатистична пісня на сцені середньостатистичного "Євробачення", – вважає Путинцев.
Крім того, на думку продюсера, середньостатистичним для "Євробачення" був і виступ Девіда Аксельрода.
Девід Аксельрод
Instagram @eurovision.ua
Продюсеру сподобався виступ FO SHO, однак йому не вистачило енергетики. А щодо Олександра Порядинського Путинцев висловився:
"Класний простий хлопець. З гумором. Абсолютна невідповідність образу і пісні. Схуд на 60 кг. А даремно. Відростив би бороду, і тоді вже у відкриту робив з себе Rag'n'Bone Man".
Олександр Порядинський
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А ось дует TVORCHI, які стали тріумфаторами другого півфіналу, Путинцев назвав "сирими":
"Трендовий в кожному звуці. Очікувана підтримка журі. І несподівана підтримка української аудиторії "Євробачення". Можете кидати в мене каміння. Але вони сирі. Власне, як і всі наші "модні".
TVORCHI
Instagram @eurovision.ua
Втім, думка Путинцева викликало дискусію в коментарях:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше визначили переможців першого півфіналу. Ними стали KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.
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