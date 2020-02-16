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16 лютого • оновлено в 14:22
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"Вони сирі": український продюсер викликав дискусію постом про Нацвідбір

1.3т
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Український продюсер Денис Путинцев прокоментував виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020, викликавши бурхливу дискусію.

Відповідний пост продюсер опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Вони сирі": український продюсер викликав дискусію постом про Нацвідбір

Instagram @eurovision.ua

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"У ноти не потрапляє": виступ головного сюрпризу Нацвідбору викликав суперечки в мережі

Зокрема, на думку Путинцева, гурт MoonZoo feat. FMF Sure – стильні хіпстери, а Еліна Іващенко – "красива 18-річна дівчина, яка сильно співає" і відчуває себе вільно на сцені.

"Але це середньостатистична пісня на сцені середньостатистичного "Євробачення",вважає Путинцев.

Крім того, на думку продюсера, середньостатистичним для "Євробачення" був і виступ Девіда Аксельрода.

Девід Аксельрод

Девід Аксельрод

Instagram @eurovision.ua

Продюсеру сподобався виступ FO SHO, однак йому не вистачило енергетики. А щодо Олександра Порядинського Путинцев висловився:

"Класний простий хлопець. З гумором. Абсолютна невідповідність образу і пісні. Схуд на 60 кг. А даремно. Відростив би бороду, і тоді вже у відкриту робив з себе Rag'n'Bone Man".

Олександр Порядинський

Олександр Порядинський

Instagram @eurovision.ua

А ось дует TVORCHI, які стали тріумфаторами другого півфіналу, Путинцев назвав "сирими":

"Трендовий в кожному звуці. Очікувана підтримка журі. І несподівана підтримка української аудиторії "Євробачення". Можете кидати в мене каміння. Але вони сирі. Власне, як і всі наші "модні".

TVORCHI

TVORCHI

Instagram @eurovision.ua

Втім, думка Путинцева викликало дискусію в коментарях:

"Вони сирі": український продюсер викликав дискусію постом про Нацвідбір
"Вони сирі": український продюсер викликав дискусію постом про Нацвідбір
"Вони сирі": український продюсер викликав дискусію постом про Нацвідбір
"Вони сирі": український продюсер викликав дискусію постом про Нацвідбір

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше визначили переможців першого півфіналу. Ними стали KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Євробачення-2020
Місце
Україна
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