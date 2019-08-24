Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

Читати матеріал російською

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. У цей день в 1991 році країна здобула "свободу" і покинула СРСР.

За роки незалежності в Україні народилося безліч талановитих артистів. Так, хіт "Плакала" гурту KAZKA, вокалістка якого народилася 3 серпня 1992, займав перші рядки в світових чартах. Melovin (1997 рік) підірвав своїм виступом "Євробачення 2017", а пісні Мішель Андраде звучать на багатьох радіостанціях. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, хто з популярних артистів народився після розпаду СРСР.

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні
Новини
"Втомився бачити виродків!" Відомий режисер вирішив раптово покинути Україну

Олександра Зарицька

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

Олександра Сергіївна Зарицька народилася 3 серпня 1992 року в Харкові. Зараз дівчина є солісткою гурту "KAZKA". Крім того, вона брала участь в шоу "Голос країни" і "Х-фактор".

T-fest

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

T-Fest (справжнє ім'я Кирило Ігорович Незборецкій) народився 8 травня 1997 року Чернівцях. Є українським репером і автором пісень.

ALEKSEEV

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

Микита Володимирович Алексєєв народився 18 травня 1993 в Києві. Артист брав участь у шоу "Голос країни", а також представляв Білорусь на конкурсі "Євробачення".

Melovin

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

Melovin, справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочароов, народився 11 квітня 1997 року в Одессі. Бочаров - український співак, композитор, музикант. Переможець 6-го сезону вокального шоу "Х-Фактор". Представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2018", зайнявши 17-е місце.

Аліна Гросу

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

Аліна Гросу народилася 8 червня 1995 року в Чернівцях. Українська співачка, яка працює в стилях: танцювальна музика і поп-рок на професійній сцені з 4 років, з 1999 року.

Анна Кошмал

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

Анна Кошмал - українська кіноактриса, що отримала славу за роль в популярному проекті студії "Квартал 95" "Свати". Дівчина двічі номінувалася на українську телевізійну премію "Телетріумф". Також Ганна потрапила в число претендентів нагороди "Телетріумф" за відтворення на екрані образу головної героїні в популярному серіалі "Сашка".

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

Мішель Андраде

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

Мішель Андраде – українсько-болівійська співачка, яка брала участь 4 сезоні проекту "X-фактор". Дівчина виконує хіти на 5 мовах.

Ліза Василенко

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

Єлизавета Вадимівна Василенко народилася 30 червня 1998 в Дніпропетровську - українська актриса і модель. Здобула популярність завдяки головній ролі в українському серіалі "Школа" на каналі 1+1.

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

Ярмак

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

YARMAK, справжнє ім'я Олександр Валентинович Ярмак - український актор і хіп хоп-музикант, виконуючий свої пісні російською та українською мовами. Народився 24 жовтня 1991 року в місті Бориспіль.

MARUV

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

MARUV, справжнє ім'я Анна Борисівна Корсун - українська співачка, композитор, поетеса і продюсер. Живе в Києві. Музичні напрямки: поп, електронна музика. Народилася 15 лютого 1992 року в Павлограді.

KHAYAT

Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

KHAYAT, справжнє ім'я Андрій Хаят, - український співак. Учасник "Голосу країни-9" і Національного відбору на Євробачення-2019.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Офіс президента України Володимира Зеленського розкрив святкову програму на 28-ту річницю Дня Незалежності, що розпочнеться з хвилини мовчання.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Незалежності
Особи
Саша Зарицька Микита Алексєєв (ALEKSEEV) Мишель Андраде (Michelle Andrade) Костянтин Бочаров (MELOVIN) Аліна Гросу MARUV
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ермаков Николай
Ермаков Николай
При СССР были певцы.а сейчас черти что что у нас ,что у вас.ни голоса ни данных
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...