Вони не застали СРСР: хто з зірок народився в незалежній Україні

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. У цей день в 1991 році країна здобула "свободу" і покинула СРСР.

За роки незалежності в Україні народилося безліч талановитих артистів. Так, хіт "Плакала" гурту KAZKA, вокалістка якого народилася 3 серпня 1992, займав перші рядки в світових чартах. Melovin (1997 рік) підірвав своїм виступом "Євробачення 2017", а пісні Мішель Андраде звучать на багатьох радіостанціях. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, хто з популярних артистів народився після розпаду СРСР.

Олександра Зарицька

Олександра Сергіївна Зарицька народилася 3 серпня 1992 року в Харкові. Зараз дівчина є солісткою гурту "KAZKA". Крім того, вона брала участь в шоу "Голос країни" і "Х-фактор".

T-fest

T-Fest (справжнє ім'я Кирило Ігорович Незборецкій) народився 8 травня 1997 року Чернівцях. Є українським репером і автором пісень.

ALEKSEEV

Микита Володимирович Алексєєв народився 18 травня 1993 в Києві. Артист брав участь у шоу "Голос країни", а також представляв Білорусь на конкурсі "Євробачення".

Melovin

Melovin, справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочароов, народився 11 квітня 1997 року в Одессі. Бочаров - український співак, композитор, музикант. Переможець 6-го сезону вокального шоу "Х-Фактор". Представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2018", зайнявши 17-е місце.

Аліна Гросу

Аліна Гросу народилася 8 червня 1995 року в Чернівцях. Українська співачка, яка працює в стилях: танцювальна музика і поп-рок на професійній сцені з 4 років, з 1999 року.

Анна Кошмал

Анна Кошмал - українська кіноактриса, що отримала славу за роль в популярному проекті студії "Квартал 95" "Свати". Дівчина двічі номінувалася на українську телевізійну премію "Телетріумф". Також Ганна потрапила в число претендентів нагороди "Телетріумф" за відтворення на екрані образу головної героїні в популярному серіалі "Сашка".

Мішель Андраде

Мішель Андраде – українсько-болівійська співачка, яка брала участь 4 сезоні проекту "X-фактор". Дівчина виконує хіти на 5 мовах.

Ліза Василенко

Єлизавета Вадимівна Василенко народилася 30 червня 1998 в Дніпропетровську - українська актриса і модель. Здобула популярність завдяки головній ролі в українському серіалі "Школа" на каналі 1+1.

Ярмак

YARMAK, справжнє ім'я Олександр Валентинович Ярмак - український актор і хіп хоп-музикант, виконуючий свої пісні російською та українською мовами. Народився 24 жовтня 1991 року в місті Бориспіль.

MARUV

MARUV, справжнє ім'я Анна Борисівна Корсун - українська співачка, композитор, поетеса і продюсер. Живе в Києві. Музичні напрямки: поп, електронна музика. Народилася 15 лютого 1992 року в Павлограді.

KHAYAT

KHAYAT, справжнє ім'я Андрій Хаят, - український співак. Учасник "Голосу країни-9" і Національного відбору на Євробачення-2019.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Офіс президента України Володимира Зеленського розкрив святкову програму на 28-ту річницю Дня Незалежності, що розпочнеться з хвилини мовчання.

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