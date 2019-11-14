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14 листопада • оновлено в 11:02
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"Вона задихається!" Стан Пугачової почав викликати побоювання

1.1т
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Музичний критик Сергій Сосєдов порадив співачці Аллі Пугачовій більше не виходити на сцену.

На його думку, артистка знаходиться "не в тій фізичній формі". Про це повідомляє Mixnews.lv.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Mixnews.lv

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"На жаль, це жалюгідне видовище. Вона ледве ходить по сцені, задихається, ледве дихає, буквально", - заявив Сосєдов.

Критик подивився відео з концерту, зроблене одним з глядачів. На ньому Пугачова виконувала "Жінку, яка співає".

"Це жахливо! На це неможливо дивитися, боляче на це дивитися. Вона ледве стоїть, за повітря тримається, задихається, не співає, а говорить пісню, а мені боляче і погано. Мені здається, що я зараз втрачу свідомість", - сказав він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Алла Пугачова заявила, що не вийде на сцену до 80-річного ювілею. Крім того, артистка відмовилася виходити на біс після концерту в Мінську, чим засмутила своїх фанатів.

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особи
Алла Пугачова Сергій Сосєдов
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