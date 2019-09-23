"Вона вмирає!" У лікарні розповіли правду про стан Заворотнюк

Пацієнтка одного з приватних медичних центрів у Москві, в якій лікують Анастасію Заворотнюк, розповіла про стан актриси.
Так, у програмі "Звезды сошлись" на НТВ вона підтвердила, що 13 вересня Заворотнюк дійсно госпіталізували з останньою стадією раку мозку, а 15 вересня її вже підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Наразі, за словами жінки, актрису перестали лікувати і підтримують лише роботу серця (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Анастасія Заворотнюк
Фото: ukrainianwall.com
"Вона вмирає. Відключили від апаратів. Підтримують штучне дихання, роботу серця", – заявила пацієнтка лікарні.
До того ж стало відомо, що добове перебування у приватній московській клініці, де лікується Заворотнюк, коштує мінімум 40 тисяч рублів. Огляд лікаря і обхід медсестри оплачується окремо. Відомо, що актрису перевели у звичайну палату. На думку медиків, у знаменитості ще є шанси на деякий час повернутися до повноцінного життя.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели у медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк при тямі і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
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