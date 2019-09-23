"Вона вмирає!" У лікарні розповіли правду про стан Заворотнюк

Пацієнтка одного з приватних медичних центрів у Москві, в якій лікують Анастасію Заворотнюк, розповіла про стан актриси.

Так, у програмі "Звезды сошлись" на НТВ вона підтвердила, що 13 вересня Заворотнюк дійсно госпіталізували з останньою стадією раку мозку, а 15 вересня її вже підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Наразі, за словами жінки, актрису перестали лікувати і підтримують лише роботу серця (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Заворотнюк Фото: ukrainianwall.com

"Вона вмирає. Відключили від апаратів. Підтримують штучне дихання, роботу серця", – заявила пацієнтка лікарні.

До того ж стало відомо, що добове перебування у приватній московській клініці, де лікується Заворотнюк, коштує мінімум 40 тисяч рублів. Огляд лікаря і обхід медсестри оплачується окремо. Відомо, що актрису перевели у звичайну палату. На думку медиків, у знаменитості ще є шанси на деякий час повернутися до повноцінного життя.

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