"Вона вагітна?" Відео з Могилевською спантеличило мережу

Популярна українська співачка і продюсер Наталя Могилевська здивувала шанувальників новим відео. Так, артистку запідозрили у вагітності.

Ролик розмістили в офіційному Instagram-акаунті телеканалу "СТБ".

"Красуня! Складається враження, що вагітна", "Вона вагітна?", "Таке відчуття що вона вагітна", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Могилевська розбурхала шанувальників знімками зі спортзалу. Артистка показала, як потіє за корисним заняттям в боксерських рукавичках з чоловіком-тренером, який координує її заняття.

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