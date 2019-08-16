"Вона точно жінка?" Лобода обурила мережу зухвалою витівкою

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, обурила мережу зухвалою витівкою. Так, артистка залізла на стіл в одному з ресторанів Монако і почала танцювати.

Зазначимо, що в цей же час в ресторані відпочивала американська супер-зірка Кайлі Дженнер і її хлопець репер Тревіс Скотт. Вони розважалися в компанії друзів і українській співачці навіть вдалося засвітитися в Instagram-Stories у Дженнер.

Світлана Лобода Instagram

Багатьом користувачам мережі не сподобалася витівка Лободи.

"На стіл можна було і не вставати", "Танцюють на столах, а потім ображаються, що в них потім шашлики кидають на приватних вечірках", "Вона точно жінка?", "Не розумію, для чого на стіл лізти", - пишуть в мережі.

В цей же час в ресторані відпочивала американська модель Кайлі Дженнер і її хлопець репер Тревіс Скотт.

"В цей же час там були Кайлі Дженнер з друзями. Справжній аншлаг був саме там, біля їхнього столу", - відзначили в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лободу розгромили в мережі за виступи на російських каналах.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!