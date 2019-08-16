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"Вона точно жінка?" Лобода обурила мережу зухвалою витівкою

1.7т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, обурила мережу зухвалою витівкою. Так, артистка залізла на стіл в одному з ресторанів Монако і почала танцювати.

Зазначимо, що в цей же час в ресторані відпочивала американська супер-зірка Кайлі Дженнер і її хлопець репер Тревіс Скотт. Вони розважалися в компанії друзів і українській співачці навіть вдалося засвітитися в Instagram-Stories у Дженнер.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Instagram

Новини
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Після концерту в Монако, де Світлана Лобода @lobodaofficial зібрала аншлаг з відпочиваючих в Монте-Карло росіян, співачка влаштувала спекотну вечірку для своєї команди і близьких друзів. Вибір припав на ресторан La Guerite, що на острові Святої Маргарити, неподалік від Канн. У фіналі власного афтепаті зірка залізла на стіл і запалила під свій хіт "Суперзірка". Публікуємо кадри зіркових танців! # лобода # монако #monaco Як вам перфоманс Світлани?

Публікація від SUPER (@ super.ru)

Багатьом користувачам мережі не сподобалася витівка Лободи.

"На стіл можна було і не вставати", "Танцюють на столах, а потім ображаються, що в них потім шашлики кидають на приватних вечірках", "Вона точно жінка?", "Не розумію, для чого на стіл лізти", - пишуть в мережі.

"Вона точно жінка?" Лобода обурила мережу зухвалою витівкою
"Вона точно жінка?" Лобода обурила мережу зухвалою витівкою
"Вона точно жінка?" Лобода обурила мережу зухвалою витівкою
"Вона точно жінка?" Лобода обурила мережу зухвалою витівкою

В цей же час в ресторані відпочивала американська модель Кайлі Дженнер і її хлопець репер Тревіс Скотт.

"Вона точно жінка?" Лобода обурила мережу зухвалою витівкою
"Вона точно жінка?" Лобода обурила мережу зухвалою витівкою

"В цей же час там були Кайлі Дженнер з друзями. Справжній аншлаг був саме там, біля їхнього столу", - відзначили в мережі.

"Вона точно жінка?" Лобода обурила мережу зухвалою витівкою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лободу розгромили в мережі за виступи на російських каналах.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Світлана Лобода Кайлі Дженнер
Місце
Франція
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Надо прекращать эту сос ку называть украинской,шалашовка
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