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9 лютого • оновлено в 19:05
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"Вона так собі!" Собчак жорстко потролила Канделакі на шоу Урганта

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Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак різко висловилася про фігуру своєї колеги Тіни Канделакі на шоу "Вечірній Ургант".

В ефірі шоу перед Собчак поставили вибір: взяти шлюб із Тіною Канделакі, або стати хрещеницею президента Монголії. В результаті вона вибрала другий варіант. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Вона так собі!" Собчак жорстко потролила Канделакі на шоу Урганта
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"Канделакі скільки б в спортзалі не займалася, все одно це виглядає так собі... Тому я краще Монголію виберу", - заявила вона.

"Вона так собі!" Собчак жорстко потролила Канделакі на шоу Урганта

Скріншот з відео

Самому Урганту також дістався складний вибір – стати коханцем Алли Пугачової або не мати з нею відносин, але громадськість була б впевнена, що вони разом.

"Однозначно другий варіант! Я навіть спеціально в одну What's app групу з Галкіним і з Кіркоровим увійду, щоб достовірніше було. "Справжні полковники" буде називатися група. Але взагалі, я щасливо одружений", - заявив Ургант.
"Вона так собі!" Собчак жорстко потролила Канделакі на шоу Урганта

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Собчак назвала українців і росіян "братніми" народами, але водночас визнала незаконну окупацію Криму. Так, вона заявила, що повернення Криму Україні у нинішніх політичних реаліях в РФ зараз є неможливим.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Іван Ургант Тіна Канделакі Ксенія Собчак
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Этой курве постоянно какя то муйня в голове. И этою муйнёю нам голову звсерают...
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