"Вона п'яна": колишня наречена Тіматі заручилася із зіркою "Дому-2"

Модель, яка народила російському реперу Тіматі первістка Алісу, Олена Шишкова погодилася на пропозицію руки і серця учасника скандального шоу "Дом-2" Олега Майамі.

Відео пропозиції руки і серця на березі Біскайської затоки Олег виклав в Instagram. За його словами, все відбулося на зйомках шоу "Форт Боярд".

"Мені добре поруч з тобою", - підписав фото Олег Instagram Олега Майямі

Однак в мережі сумніваються, що заручення було справжнім. Більшість сприйняло це як жарт. На думку користувачів в мережі "наречений і наречена були недостатньо переконливі", а також проігнорували крики "Гірко!".

"Вміють відпочивати з гумором все добре", "Не зовсім коректне відео...дівчина п'яна - виставляти таке не порядно з вашого боку...", "Навіть п'яна не може розслабитися і бути живою", - пишуть в мережі під "пропозицією".

Пара просто обманює? Instagram Олега Майямі

До цього пара часто розміщувала спільні фото в соцмережах, супроводжуючи знімки романтичними підписами. А після так званого заручення. Олег опублікував в соцмережі спільні фото з підписом: "Побажайте нам щастя!".

Майбутній чоловік Шишкової? Instagram Олега Майямі

Тіматі, від якої у Олени є дочка, нещодавно оголосив, що вдруге стане батьком. Модель Анастасія Решетова вже зовсім скоро народить реперу другу дитину, проте ні Решетову, ні Шишкову Тіматі під вінець не кликав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишню наречену Тіматі застали за пристрасними поцілунками з Андрієм Чадовим.

Після розставання з Тіматі, від якого вона народила доньку Алісу, Шишкова закрутила роман воротарем московського "Динамо" Антоном Шуніним і відправилася в романтичні канікули в Рим.

У березні 2014 року Олена народила доньку Алісу реперу Тіматі. Пара викладала спільні фотографії у себе в соцмережах, а в інтерв'ю розповідала, як у них все чудово, але в 2015 розпалася.

Аліса перший рік свого життя провела разом з бабусею біля океану, поки її батьки, Тіматі і Шишкова, працювали в Москві.

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