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"Вона п'яна": колишня наречена Тіматі заручилася із зіркою "Дому-2"

20.7т Читати матеріал російською

Модель, яка народила російському реперу Тіматі первістка Алісу, Олена Шишкова погодилася на пропозицію руки і серця учасника скандального шоу "Дом-2" Олега Майамі.

Відео пропозиції руки і серця на березі Біскайської затоки Олег виклав в Instagram. За його словами, все відбулося на зйомках шоу "Форт Боярд".

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"Мені добре поруч з тобою", - підписав фото Олег

"Мені добре поруч з тобою", - підписав фото Олег

Instagram Олега Майямі

Однак в мережі сумніваються, що заручення було справжнім. Більшість сприйняло це як жарт. На думку користувачів в мережі "наречений і наречена були недостатньо переконливі", а також проігнорували крики "Гірко!".

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"Вміють відпочивати з гумором все добре", "Не зовсім коректне відео...дівчина п'яна - виставляти таке не порядно з вашого боку...", "Навіть п'яна не може розслабитися і бути живою", - пишуть в мережі під "пропозицією".

"Вона п'яна": колишня наречена Тіматі заручилася із зіркою "Дому-2"
"Вона п'яна": колишня наречена Тіматі заручилася із зіркою "Дому-2"
"Вона п'яна": колишня наречена Тіматі заручилася із зіркою "Дому-2"
Пара просто обманює?

Пара просто обманює?

Instagram Олега Майямі

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До цього пара часто розміщувала спільні фото в соцмережах, супроводжуючи знімки романтичними підписами. А після так званого заручення. Олег опублікував в соцмережі спільні фото з підписом: "Побажайте нам щастя!".

Побажайте нам щастя!

Публікація від Олег Майамі (@miamioleg_official)

Майбутній чоловік Шишкової?

Майбутній чоловік Шишкової?

Instagram Олега Майямі

Тіматі, від якої у Олени є дочка, нещодавно оголосив, що вдруге стане батьком. Модель Анастасія Решетова вже зовсім скоро народить реперу другу дитину, проте ні Решетову, ні Шишкову Тіматі під вінець не кликав.

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BLACK STAR TEAM ⚡️

Публікація від Black Star (@timatiofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишню наречену Тіматі застали за пристрасними поцілунками з Андрієм Чадовим.

Після розставання з Тіматі, від якого вона народила доньку Алісу, Шишкова закрутила роман воротарем московського "Динамо" Антоном Шуніним і відправилася в романтичні канікули в Рим.

У березні 2014 року Олена народила доньку Алісу реперу Тіматі. Пара викладала спільні фотографії у себе в соцмережах, а в інтерв'ю розповідала, як у них все чудово, але в 2015 розпалася.

Аліса перший рік свого життя провела разом з бабусею біля океану, поки її батьки, Тіматі і Шишкова, працювали в Москві.

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Росія Москва
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