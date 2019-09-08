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8 вересня • оновлено в 12:50
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"Вона приносить нещастя": Маркл звинуватили в поразках відомої тенісистки

1.1т Читати матеріал російською

38-річна герцогиня Сассекська Меган Маркл відвідала фінал Відкритого чемпіонату США (US Open), щоб підтримати тенісистку Серену Вільямс.

У мережі на присутність Маркл відреагували негативно, звинувативши дружину принца Гаррі в програші Вільямс, пише Daily Mail.

"Вона приносить нещастя": Маркл звинуватили в поразках відомої тенісистки
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37-річна Вільям сенсаційно програла 19-річній канадці румунського походження Бянці Ванессі Андрееску, яка вперше взяла участь в цьому турнірі. Шанувальники тенісистки розізлилися на Маркл і висловили впевненість, що саме вона є причиною поразки Серени.

"Вона приносить нещастя": Маркл звинуватили в поразках відомої тенісистки
"Вона приносить нещастя": Маркл звинуватили в поразках відомої тенісистки

"У неї лихе око", "Серені потрібно сказати Меган, щоб наступного разу вона залишалася вдома", "Вона приносить нещастя", - поділилися користувачі соцмереж.

"Вона приносить нещастя": Маркл звинуватили в поразках відомої тенісистки
"Вона приносить нещастя": Маркл звинуватили в поразках відомої тенісистки

Як раніше писав OBOZREVATEL, герцогиня Сассекська Меган Маркл найняла для свого сина Арчі третю няню за три місяці. Папарацці вдалося зробити знімки нової помічниці - нею стала якась темношкіра жінка.

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