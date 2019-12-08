"Вона пригнічена": Басков зробив заяву про стан Ротару після цькування в РФ

Російський співак Микола Басков розповів про стан Софії Ротару після цькування в Росії.

Так, у коментарі Super артист заступився за українську співачку і попросив подумати про її здоров'я.

Софія Ротару та Микола Басков Lenta.ru

За словами Баскова, Ротару, яка завжди була поза політикою, просто стала заручницею обставин.

"Вона людина, яка 50 років віддала пісні і завжди була поза політикою. Вона стала заручницею обставин. Якщо ми не будемо шанобливо ставитися до минулого, у нашого покоління не буде майбутнього. Софія Михайлівна не дівчинка вже. Ви уявіть, як вона прийняла цю ситуацію. Коли я їй дзвонив, вона була просто пригнічена. Якісь люди в один момент захотіли перекреслити все, що вона робила 50 років для нашої російської, радянської естради, це неправильно".

Софія Ротару на "Пісні року-2019" КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь в зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнув бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. З його слів, інтерв`ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

Однак, коли Ротару все-таки приїхала до Росії для участі в "Пісні року", в мережі негативно поставилися до її виступу, назвавши співачку зрадницею.

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