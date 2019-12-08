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8 грудня • оновлено в 11:27
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"Вона пригнічена": Басков зробив заяву про стан Ротару після цькування в РФ

1.1т
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Російський співак Микола Басков розповів про стан Софії Ротару після цькування в Росії.

Так, у коментарі Super артист заступився за українську співачку і попросив подумати про її здоров'я.

Софія Ротару та Микола Басков

Софія Ротару та Микола Басков

Lenta.ru

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"А Ротару, б*ядь, не дівчинка?!" Галустян відмовився жартувати над українською зіркою

За словами Баскова, Ротару, яка завжди була поза політикою, просто стала заручницею обставин.

"Вона людина, яка 50 років віддала пісні і завжди була поза політикою. Вона стала заручницею обставин. Якщо ми не будемо шанобливо ставитися до минулого, у нашого покоління не буде майбутнього. Софія Михайлівна не дівчинка вже. Ви уявіть, як вона прийняла цю ситуацію. Коли я їй дзвонив, вона була просто пригнічена. Якісь люди в один момент захотіли перекреслити все, що вона робила 50 років для нашої російської, радянської естради, це неправильно".

Софія Ротару на "Пісні року-2019"

Софія Ротару на "Пісні року-2019"

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь в зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнув бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. З його слів, інтерв`ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

Однак, коли Ротару все-таки приїхала до Росії для участі в "Пісні року", в мережі негативно поставилися до її виступу, назвавши співачку зрадницею.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Микола Басков Софія Ротару
Місце
Росія
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