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27 квітня • оновлено в 10:46
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"Вона подала на мене до суду!" Скандал між Борисовою та Волочковою спалахнув із новою силою

1.2т
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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова подала до суду на телеведучу Дану Борисову для захисту своєї честі та гідності.

Так, про це розповіла сама Борисова у своїх Instagram-сторіз. За словами зірки, Волочкова подала позов проти неї ще на початку квітня. Відповідачем Анастасія вказала не лише телеведучу, а й видання "Экспресс газета", в якому Борисова раніше заявляла про алкоголізм балерини (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Дана Борисова та Анастасія Волочкова

Дана Борисова та Анастасія Волочкова

"Анастасія, не пам'ятаю як там її по батькові, по-моєму, Юріївна, таки подала на мене до суду 6 квітня. Спеціально, хитрим маневром вона подала саме до Савеловського суду, до якого я не маю ніякого відношення. А там вона придумала ще співвідповідача "Экспресс газету". Загалом вона подала позов про захист прав, честі та гідності. Власне, гідність там, по-моєму, вже давно не спостерігається", – заявила Борисова.

Зазначимо, що телеведуча вже встигла проконсультуватися з адвокатом Ареком Костаняном щодо цього. Виявилося, що позову ще не дали хід у суді – він був складений балериною з порушенням і тому поки що відкладений.

Дана Борисова та Анастасія Волочкова

Дана Борисова та Анастасія Волочкова

"Позов був поданий Анастасією до Савеловського районного суду Москви 6 квітня. Проте 16 квітня дана заява була залишена без руху, адже вона подана з порушенням цивільно-процесуального законодавства. Як тільки Волочкова усуне ці порушення, так позов буде поданий до виробництва", – пояснив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дана Борисова заявила, що у Анастасії Волочкової алкогольна залежність. Вона зазначала, що балерину треба терміново рятувати.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Анастасія Волочкова дана Борисова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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