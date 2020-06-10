Нагієв зробив відверте зізнання про кохану, яку приховує

Російський актор та шоумен Дмитро Нагієв, який не звик афішувати своє особисте життя, розповів про кохану жінку.

Про те, чому приховує обраницю, він пояснив в інтерв'ю журналу "7дней".

За словами Дмитра, лише обраниця знає про всі його внутрішні зміни.

"Я придумав собі низку нових образів, але всередині будинку, сім'ї я залишився простим хлопцем з Громадянки – так називають Цивільний проспект, де я виріс... Я ціную дружбу. І мені пощастило: моя улюблена жінка – мій найкращий друг... Останнім часом якісь пародії на мене вилізли, де моє его виставляється на перший план. Але в житті мені це абсолютно не властиво. Тому понти далеко не в першому рядку списку, без чого немає Нагієва. Любов – ось без чого мене немає... Рука коханої в твоїй руці, діти, надії на роботу – ось без чого мене немає, – сказав Нагієв в інтерв'ю.

Дмитро не згоден з твердженням, що над стосунками в парі потрібно постійно працювати.

"Той, хто говорить, що любов – це щоденна робота, помиляється. Старий, значить, це не любов. Любов – це не робота, любов – це легкість буття, це абсолютне взаєморозуміння, розчинення один в одному, інь і ян. Це не зіткнення кутів, а вміння знайти потрібний пазл, потрібний час, щоб зблизитися з людиною. Якщо це відбувається не так, то відносини перетворюються в роботу, і рано чи пізно закоханості руйнуються", – додав Дмитро.

Він також пояснив, що заважає йому назвати ім'я коханої жінки і з'явитися разом з нею перед камерами. Світські вечірки Нагієв зазвичай ігнорує, але іноді робить винятки.

Дмитро Нагієв Instagram Дмитра Нагієва

"Я вважаю, що артиста повинні знати по його справах, а не по голій дупі... Тримати в секреті особисте життя легко – просто не показувати, і все. І навіть якщо ми з коханою десь на прем'єрі, ми просто сидимо в різних куточках залу. Нічого такого в цьому немає, це ті мінуси, які приносить популярність", – пояснив Нагієв.

Зазначимо, що Нагієв не з тих, хто часто говорить про сім'ю, дітей, а тим паче – про своїх обраниць.

Відомо, що він був одружений лише один раз – на акторці та телеведучій Алісі Шер (з 1986 року по 2010-й).

Аліса Шер Instagram Аліси Шер

У шлюбі у них народився син Кирило, якому зараз 30 років.

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