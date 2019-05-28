"Він мене вкусив!" Голлівудська зірка втрапила у безглуздий конфуз із конем

Відому американську актрису Джесіку Честейн ("Мисливець і Білосніжка-2", "Інтерстеллар") кінь вкусив за груди.

Відео опублікувала сама актриса у себе в Instagram. Честейн запитала у власника, чи можна їй помацати коня. "Ми не хочемо зробити щось, що вас би засмутило", — зазначила вона. Цієї миті тварина вкусила актрису за груди.

Джессіка Честейн BBC

"Він буквально вкусив мене за груди!" — вигукнула Честейн. Актриса відмовилася гладити коня.

"Не можу повірити, що я вижила!", — написала Честейн в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2018 року американська соул-виконавиця Андра Дей осоромилася на червоній доріжці кінопремії "Оскар", яка відбувалася у Лос-Анджелесі.

Співачка вийшла у світ у пишній вечірній сукні з відкритими плечима, в якій просто заплуталася і впала перед об'єктивами папараці. При цьому Дей не розгубилася і швидко знайшла вихід зі становища.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!