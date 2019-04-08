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"Вона мене шантажувала": з'ясувалися подробиці скандального розлучення Башарова

1.2тЧитати матеріал російською

Марат Башаров відписав колишній дружині Єлизаветі Шевирковій квартиру після розлучення. Незважаючи на те, що нерухомість була придбана до весілля, йому довелося віддати її.

Артист заявив, що Шевиркова його шантажувала, пише StarHit.

Марат Башаров із дружиною Лізою

Марат Башаров із дружиною Лізою

starhit.ru

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"Вона шантажувала мене заявою в поліцію. Віддав найбільшу житлоплощу з трьох наявних, у будь-якому випадку вона залишиться сину! А ця пані, яка шукає халяву, тепер нехай живе під прізвищем своєї мами і брата", — говорить Башаров.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Марат Башаров, зірка картини "Тайговий роман", розлучився з дружиною Єлизаветою Шевирковою, яку жорстко побив у грудні 2018 року.

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