"Вона краща!" Тіна Кароль відкрила "секрет" краси і підкорила мережу

Популярна українська співачка Тіна Кароль перед своїм 35 днем народження дала інтерв'ю, в якому назвала секретом своєї краси звичайне дотримання правил особистої гігієни.

Розмова відбулася в рамках проекту "Слава+" і відео з ним опублікували на каналі Люкс ФМ.

Відзначається, що 25 січня 2020 року Тіна відзначить своє 35-річчя, при цьому, виглядає вона значно молодшою, така струнка, граціозна, підтягнута, зі свіжим обличчям, нібито не перетнула ще й рубіж в 30 років.

В ході інтерв'ю співачка розповіла про свою роботу, сина, його ставлення до смерті батька, особисте життя, страхи, критику до себе і повсякденне життя.

Тіна Кароль

Серед іншого, у Тіни запитали, як вона за собою доглядає.

"Я миюся", - відповіла вона, чим викликала захват у глядачів і численних шанувальників.

В іншому Кароль теж викликала дуже хорошу реакцію мережі своїм інтерв'ю, здалася людям жіночною, мудрою, щирою, сильною і талановитою:

Дивіться повний запис інтерв'ю на відео:

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