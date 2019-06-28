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"Вона була моєю любов'ю": екс-солістка "Серебра" розповіла про роман з подругою

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Екс-учасниця гурту "Серебро" Ольга Серябкіна розповіла про те, що у неї був роман з колишньою колегою по групі Оленою Темніковою.

Про це вона заявила порталу Super, щоб спростувати чутки, які розпустила Темнікова про те, що у Серябкіна був роман з продюсером гурту "Серебро" Максимом Фадєєвим.

Оля і Олена були один одному "дівчиною і дівчиною"

Оля і Олена були один одному "дівчиною і дівчиною"

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"Ми були разом, як дівчина з дівчиною. Це вона була моєю любов'ю, а не наш продюсер. Тому, те, що вона говорить зараз про мене і Макса - це дуже дивно. Ми з нею були разом 24/7, навіть в райдері на гастролях у нас завжди був номер один на двох, ми завжди жили разом. Про наші відносини знали наші друзі, наше близьке коло. Олені я дуже вірила і любила її, довіряла", - поділилася Серябкіна.

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Серябкіна вважає, що колишня їй заздрить

Серябкіна вважає, що колишня їй заздрить

Співачка розповіла, що вже пройшло шість років з тих пір, як вони розлучилися. "Наші особисті відносини були абсолютно не такими, як вона описує в своїх інтерв'ю. Ми з Оленою жили разом", - додала вона.

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Ольга пов'язує розставання і конфлікт з її особистісним, творчим зростанням. "Почалася звичайна жіноча конкуренція, ревнощі. Її не влаштовувало бути "десь посередині" між мною і нашим продюсером, тому що ми працювали дуже щільно - я писала всі пісні, ми постійно були в творчому процесі. Мені шкода що людина продовжує і зараз жити минулими образами, бажанням помститися, зачепити", - сказала співачка.

Серябкіна також назвала історію про її роман з Фадєєвим "фантазією і вигадкою".

Дівчата довго були разом

Дівчата довго були разом

колаж

"Чого вона домагається, я не знаю - моєї реакції, або Макса? Але думаю найвірніше, всі ці її висловлювання та інтерв'ю віддати юристам, нехай вивчать. Зрештою, у Макса є сім'я, дружина. У мене зараз теж відносини, є молода людина. Можу сказати, що досвід відносин з Оленою був останнім - більше з дівчатами я не зустрічалася", - поділилася дівчина.

Серябкіна повністю покинула групу тільки в 2019 році, але ще з 2014 почала вести свій сольний проект Molly, а Темнікова покинула групу ще в 2014 і теж зайнялася власною кар'єрою.

Темників дає інтерв'ю

Темників дає інтерв'ю

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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