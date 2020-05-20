"Вона б пішла до Собчак!" Крапівіна розповіла про стан Тодоренко після скандалу

Продюсерка шоу "Орел і Решка", а також співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна зізналася, що порадила Регіні Тодоренко, яка оскандалилася через слова про домашнє насильство, не приймати поспішних рішень.

Про це Нателла розповіла в інтерв'ю письменнику Сергію Мінаєву для його YouTube-каналу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Нателла Крапівіна Instagram @natellakrapivina

За словами Крапівіної, відразу після скандалу Тодоренко хотіла ходити по різним шоу.

"Я їй подзвонила. Якщо б я їй не подзвонила, не поговорила, вона б була у всіх ефірах, пішла б до Собчак. Вона хотіла йти всюди!", – згадує продюсер.

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Крім того, Крапівіна впевнена, що Тодоренко помилилася у висловлюванні й точно не підтримує насильство:

"Я написала, що я вважаю, що людина не знайшла правильних слів, щоб висловити свою точку зору. Вона точно не висловлюється за насильство".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Регіна Тодоренко віддала свою статуетку "Жінка року" росіянці Маргариті Грачовій, якій чоловік у 2017 році відрубав кисті рук через ревнощі.