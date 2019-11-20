"Слуги народу!" Воля з Комеді вразив росіян номером про красунь у владі Росії

Російський комік, актор і резидент Comedy Club Павло Воля у своєму виступі пройшовся по Instagram-моделях із РФ, які займаються політикою, і підірвав мережу.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі "ТНТ". Так, артист у ньому показав відверті фото дівчат, взяті з їхніх соціальних мереж, а також засумнівався в тому, що дами потрапили на свої високі посади завдяки професійним навичкам і якостям. Крім того, Воля звернувся з питанням до чиновників, які брали їх на роботу (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Павло Воля Фото: instagram/pavelvolyaofficial

Павло Воля про Instagram-моделей в політиці

Павло Воля про Instagram-моделей в політиці

Павло Воля про Instagram-моделей в політиці

"Ось вони, слуги народу... Хоча, якщо чесно, до всіх дівчат, яких я показав, у мене немає ніяких претензій. У мене претензія до начальників. Тих, хто їх брав на роботу. Я хочу до них звернутися. Ви реально? Ніхто не прийшов на співбесіду взагалі? Ви їх на вулиці ловили? Запитували, якого розміру груди... і так розподіляли на посади? Ви думали, ми не помітимо?" — сказав комік.

Павло Воля

Зазначимо, що за дві доби виступ Волі зібрав майже 5 мільйонів переглядів і 13 тисяч коментарів. Користувачі написали, що комік абсолютно точно висловив почуття народу, а також були вражені його сміливістю.

Дивіться відео з повним виступом

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Павло Воля після виступу в Іркутську 4 жовтня потрапив до місцевої лікарні.

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