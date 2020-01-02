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2 січня • оновлено в 13:32
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Повалена ялинка, розкидані речі та штучний сніг: Воля показав розгромлену після Нового року квартиру

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Російський комік, актор та резидент Comedy Club Павло Воля показав безлад у квартирі після святкування Нового року.

Так, в особистих Instagram-сторіз він опублікував невелике відео, на якому можна побачити штучний сніг, розкиданий по всьому приміщенню, коробки та поламані речі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Павло Воля

Павло Воля

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Повалена ялинка, розкидані речі та штучний сніг: Воля показав розгромлену після Нового року квартиру
Повалена ялинка, розкидані речі та штучний сніг: Воля показав розгромлену після Нового року квартиру

Зазначимо, що Воля заявив в ролику, що погром у квартирі влаштували їхні з дружиною Ляйсан Уяшевою діти, після того, як їм надали "повну свободу".

"Увага, Новий рік з дітьми. Це називається: а давайте не будемо їх ні в чому обмежувати. Це ж Новий рік, це ж діти..." — висловився комік.

Повалена ялинка, розкидані речі та штучний сніг: Воля показав розгромлену після Нового року квартиру
Повалена ялинка, розкидані речі та штучний сніг: Воля показав розгромлену після Нового року квартиру

Дружина Волі Ляйсан Утяшева також розмістила в Instagram аналогічне відео. До слова, на ньому видно, що по всій кімнаті розкидані не тільки уламки речей — на столі красувався і рулон туалетного паперу.

Повалена ялинка, розкидані речі та штучний сніг: Воля показав розгромлену після Нового року квартиру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чотирирічна донька Павла Волі та Ляйсан Утяшевої Софія розчулила мережу. Її мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому дівчинка загадувала загадку користувачам.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Павло Воля
Місце
Росія
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