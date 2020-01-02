Повалена ялинка, розкидані речі та штучний сніг: Воля показав розгромлену після Нового року квартиру

Російський комік, актор та резидент Comedy Club Павло Воля показав безлад у квартирі після святкування Нового року.

Так, в особистих Instagram-сторіз він опублікував невелике відео, на якому можна побачити штучний сніг, розкиданий по всьому приміщенню, коробки та поламані речі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Павло Воля

Зазначимо, що Воля заявив в ролику, що погром у квартирі влаштували їхні з дружиною Ляйсан Уяшевою діти, після того, як їм надали "повну свободу".

"Увага, Новий рік з дітьми. Це називається: а давайте не будемо їх ні в чому обмежувати. Це ж Новий рік, це ж діти..." — висловився комік.

Дружина Волі Ляйсан Утяшева також розмістила в Instagram аналогічне відео. До слова, на ньому видно, що по всій кімнаті розкидані не тільки уламки речей — на столі красувався і рулон туалетного паперу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чотирирічна донька Павла Волі та Ляйсан Утяшевої Софія розчулила мережу. Її мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому дівчинка загадувала загадку користувачам.

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