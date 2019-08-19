"Володя, дозволь!" Відомий російський продюсер звернувся до Зеленського

Продюсер "Ласкового мая" Андрій Разін звернувся до президента України Володимира Зеленського та попросив дозволити йому в'їзд в країну. Він хоче відвідати солістку гурту "Фрістайл" Ніну Кірсо.

Зазначимо, що Разін занесений в базу сайту "Миротворець" за виступ в Криму. Звернення до Зеленського він написав на своїй сторінці Instagram.

Андрій Разін Домашнє вогнище

"Благаю, прошу і звертаюся до Володимира Зеленського. Володя, дозволь, будь ласка, мені, керівнику гурту "Ласковый май", приїхати і відвідати солістку групи" гурту "Фрістайл" Ніну Кірсо. Мене не пускають в Україну, за вказівкою колишнього президента України. Володя, вона лежить в комі, але вона все чує, вона все відчуває. Тому я повинен обов'язково приїхати і провідати Ніну. Будь ласка, благаю тебе, допоможи мені приїхати до Полтави", - написав Разін.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка українського походження Лоліта Мілявська жорстко розкритикувала президента України Володимира Зеленського через Таїсію Повалій.

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