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"Володя, дозволь!" Відомий російський продюсер звернувся до Зеленського

2.2т Читати матеріал російською

Продюсер "Ласкового мая" Андрій Разін звернувся до президента України Володимира Зеленського та попросив дозволити йому в'їзд в країну. Він хоче відвідати солістку гурту "Фрістайл" Ніну Кірсо.

Зазначимо, що Разін занесений в базу сайту "Миротворець" за виступ в Криму. Звернення до Зеленського він написав на своїй сторінці Instagram.

Андрій Разін

Андрій Разін

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"Благаю, прошу і звертаюся до Володимира Зеленського. Володя, дозволь, будь ласка, мені, керівнику гурту "Ласковый май", приїхати і відвідати солістку групи" гурту "Фрістайл" Ніну Кірсо. Мене не пускають в Україну, за вказівкою колишнього президента України. Володя, вона лежить в комі, але вона все чує, вона все відчуває. Тому я повинен обов'язково приїхати і провідати Ніну. Будь ласка, благаю тебе, допоможи мені приїхати до Полтави", - написав Разін.

Благаю, прошу і звертаюся до Володимира Зеленського. Володя, дозволь, будь ласка, мені, керівнику групи "Ласкавий травень", приїхати і відвідати солістку групи "Фрістайл" Ніну Кірсо. Мене не пускають на Україну, за вказівкою колишнього президента України. Володя, вона лежить в комі, але вона все чує, вона все відчуває. Тому я повинен обов'язково приїхати і провідати Ніну. Будь ласка, благаю тебе, допоможи мені приїхати в Полтаву.

Публікація від Андрій Разін "Ласкавий Май" (@razin_andrei_lm)

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка українського походження Лоліта Мілявська жорстко розкритикувала президента України Володимира Зеленського через Таїсію Повалій.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Разін
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Странно, в коме и всё видит и слышит... А сабо обратиться к своему обожаемому Путину типа "Володя, умоляю, деоккупируй Крым и Донбасс, принеси украинцам извинения, выплати репарации и здохни, а то они меня в Полтаву не пускают".
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