Володимиру Кузьміну – 65 років: чому співак кинув Аллу Пугачову після бурхливого роману

31 травня популярний російський співак і секс-символ 80-х Володимир Кузьмін відзначає свій день народження. Артистові виповнюється 65 років.

У житті музиканта було багато романів і шлюбів, проте одним з яскравих спогадів про особисте життя артиста шанувальники називають стосунки Кузьміна з Аллою Пугачовою. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати подробиці яскравого роману, а також причини розставання зірок.

Алла Пугачова й Володимир Кузьмін vokrug.tv

Так, на початку 80-х ЗМІ стверджували, що на естраді є лише дві зірки – Пугачова й Кузьмін. Саме після цих слів примадонна захотіла познайомитися з музикантом. Для цього співачка відправилася на концерт Кузьміна, після якого артисти вже не розлучалися. Як згадувала тоді Пугачова, як тільки прозвучала перша композиція, весь зал встав і підспівував музкантові весь концерт.

Алла Пугачова й Володимир Кузьмін starhit.ru

Примітно, що, коли в 1986 році між Кузьміним і Пугачовою спалахнув роман, співак ще був одружений на своїй першій дружині Тетяні Артем'євій. Примадонні вдалося повести артиста з сім'ї, через що Артем'єва звинувачувала Пугачову, що вона зруйнувала їхній шлюб. Більш того, з тих пір пройшло вже більше 30 років, однак перша дружина Кузьміна досі не може забути образу.

"Він зрадником був завжди. Він був бабієм. Алла Пугачова ніким для мене не стала. Вона стала порожнім місцем. Я її поважала за творчість", – говорила в одному з інтерв'ю Артем'єва.

Алла Пугачова й Володимир Кузьмін tvc.ru

У 1986 році Пугачова й Кузьмін записують пісню "Две звезды", яка стала справжнім хітом і однією з найпопулярніших пісень у репертуарі виконавців. Правда, незважаючи на популярність композиції, артист зізнався, що ніколи не розумів і не любив цю пісню.

Співачка робила буквально все для свого обранця: подарувала артистові іноземну гітару, допомагала в організації концертів. А ось Кузьміна більше цікавила творчість.

Тому незабаром роман, який почався яскраво й швидко, так само швидко й закінчився. Через кілька років стосунки Кузьміна й Пугачової зійшли нанівець.

"Він завжди любив у першу чергу музику. А жінкам дозволяв себе любити. Моя приятелька, близька подруга Алли Пугачової, розповідала, як гірко плакала Алла, коли Кузьмін після дворічного роману оголосив їй, що покохав іншу. Вона розуміла, що не зможе утримати цю буйну натуру. Але вона страждала через розрив, тому що дійсно любила цю людину", – розповіла одна зі знайомих Володимира, актриса Вікторія Лазич.

Алла Пугачова й Володимир Кузьмін musring.ru

Сам Кузьмін зізнавався, що поруч з Аллою він відчував себе в тіні:

"У нас був творчий союз, невеликий роман, не більше. Коли ми були разом, я писав їй пісні, вона їх з вдячністю виконувала, говорила, що це хороші і талановиті роботи. Але... Мені не хотілося бути в тіні Пугачової. Тим більше я – рокер, а з нею мені доводилося перетворюватися в попсовика. Я зрозумів, що як музикант деградую. Я – птах вільний. А з Аллою були правила. Але які для рокера можуть бути правила?"

Крім того, в зв'язку з романом у музиканта з'явився новий статус "улюбленця Пугачової". Як розповідав Кузьмін, через це на своїх концертах йому доводилося оголошувати: "Сьогодні не буде пісень "Две звезды","Моя любовь".

Кузьмін розумів, що в шлюбі з Аллою йому завжди доведеться миритися з тим, що номером один у родині буде Пугачова. Тому зіграти весілля з артисткою він так і не наважився.

Алла Пугачова й Володимир Кузьмін clutch.ua

Особисте життя Кузьміна так і не склалося. У 2018 році після 17 років шлюбу співак розлучився з третьою дружиною Катериною Трофімовою, яка була молодша за нього на 27 років. Кохана часто супроводжувала артиста на гастролях і світських заходах, однак Кузьмін дуже ревнував Катерину, що стало причиною розриву пари.

Володимир Кузьмін і Катерина Трофимова vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про трагічну долю Тетяни Снєжиної – автора легендарної пісні російської співачки Алли Пугачової "Позови меня с собой", яка загинула в 23 роки в автокатастрофі.