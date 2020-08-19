Володимир Остапчук зробив пропозицію новій коханій: відео з заручин

Український телеведучий Володимир Остапчук освідчився своїй коханій, нотаріусу Христині Горняк.

Про це шоумен повідомив у своїх Instagram-сторіз, опублікувавши відео з заручин (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні для нас особливий день... Вона сказала "Так", – лаконічно прокоментував публікації Остапчук.

Володимир Остапчук зробив пропозицію Христині Горняк

Зазначимо, що романтичні заручини відбулися в Стамбулі – Христина подарувала Володимиру подорож на двох на честь річниці з дня їхнього знайомства. Остапчук зробив пропозицію коханій на яхті, під час їхнього запливу по Босфору.

Пізніше й сама Христина поділилася в особистих соцмережах романтичними кадрами з заручин.

Володимир Остапчук зробив пропозицію Христині Горняк

Володимир Остапчук та Христина Гірник познайомилися на весіллі, яке ведучий вів в Італії рік тому. Тоді, як стверджував шоумен, пара майже не спілкувалася. Пізніше вони ще кілька разів перетиналися на різних заходах, після чого вже не розлучалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Володимир Остапчук подарував своїй коханій Христині Горняк автомобіль Range Rover, вартість якого становить 1,4 млн гривень.

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