Український телеведучий Володимир Остапчук висловився про відносини з ексдружиною Оленою Войченко після розставання.

Так, за словами шоумена, він добре спілкується з колишньою коханою і завжди намагається йти на компроміси, адже у них є спільні діти. Однак у них "не завжди все так гладко". До речі, Остапчук також зізнався, що не шкодує про своє розлучення і не вважає це трагедією, якщо таке рішення прийняли обидва партнери. Про це він розповів в інтерв'ю ранкового шоу "Ранок з Україною".

Олена Войченко і Володимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Розлучення – це не трагедія. Якщо люди вирішили розлучитися, це завжди добре. Тому що вони прийшли та чесно відповіли на питання – навіщо його тягнути далі? Ми нормально спілкуємося, я буваю у дітей. Ми намагаємося в будь-якому випадку прийти до згоди, тому що у нас дітки, і я їх дуже люблю. Намагаюся бути хорошим татом, тому нам все одно доводиться йти на компроміси. Зрозуміло, що не все так гладко", – сказав телеведучий.

Володимир Остапчук з дітьми Фото: instagram/vova_ostapchuk

Крім того, він поскаржився на те, що став популярним не завдяки своїй роботі, а завдяки розлученню.

Володимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Я завжди думав, що стану популярним, наприклад, завдяки ранковому шоу на каналі "Україна" або тим, що провів Євробачення. Ні. Я став популярним завдяки тому, що вся країна дізналася про розлучення", – підсумував шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук опублікував фото, на якому його обіймала таємнича незнайомка. Тим самим телеведучий підігрів чутки про новий роман.

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