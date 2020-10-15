Володимир Остапчук одружився вдруге: перше фото молодят

Український телеведучий Володимир Остапчук вдруге одружився. Його обраницею стала нотаріусиня Христина Горняк. Молодята відзначають весілля в одному із заміських комплексів Києва.

Радісною новиною наречена поділилася на своїй сторінці в Instagram. На знімку дівчина позує поруч з коханим в одній з трьох весільних суконь та букетом (фото дивіться нижче).

"Вітання новоствореній родині Остапчуків", – підписала знімок Горняк.

Остапчук і Горняк стали чоловіком і дружиною. Instagram Христина Горняк

Відзначимо, Володимир розлучився з першою дружиною Оленою після 12 років шлюбу у серпні 2019-го. У них є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван. Цього ж року телеведучий познайомився зі своєю новою коханою Христиною Горняк. Він зробив їй пропозицію 19 серпня 2020 року в Стамбулі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук звинуватив творців програми "Світське життя" у брехні, пов`язаній з його дітьми та колишньою дружиною Оленою Войченко.