Володимир Конкін розповів про долю 11-річної внучки після смерті його доньки

Російський актор Володимир Конкін розкрив долю 11-річної внучки Аліси після смерті її матері Софії.

Так, в ефірі передачі "Пусть говорят" артист зізнався, що не зможе забрати внучку до себе, адже в наступному році йому виповниться 70 років, але має намір займатися її вихованням. Дівчинку усиновить рідний дядько – 48-річний син Конкіна Святослав (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я, на жаль, удочерити Алісу не можу, оскільки мені вже майже 70 років. Мій син Святослав збирається це зробити. У нього є дружина, з якою вони разом майже 30 років. Це їх обопільне рішення", – розповів актор.

В ході передачі також повідомлялося, що батько дівчинки не спілкується з нею і не платить аліменти. Він не зв'язувався з родичами Софії Конкіної після її смерті.

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