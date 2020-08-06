Володаря "Греммі" заарештували за сексуальні домагання: що відомо

Володаря премії "Греммі", музичного продюсера Ноеля Фішера заарештували за сексуальні домагання і напад.

Про це повідомляє видання KTLA з посиланням на офіс прокурора округу Лос-Анджелес. За словами інсайдерів, зірці були пред'явлені звинувачення за 15 пунктами в сексуальному домаганні й п'ятьма пунктами в нападі. Він заарештований з можливістю виходу під заставу в 6,2 млн доларів.

Володаря "Греммі" Ноеля Фішера заарештували за сексуальні домагання (фото – ew.com)

Уточнюється, що всі передбачувані злочини були скоєні в період з 2010 по 2018 рік. Минулого року співачка і модель Христина Бач подала на Фішера до суду, звинувативши його в насильстві. Вона виграла справу й отримала 15 мільйонів доларів. Про неналежну поведінку продюсера також заявляли співачки Бібі Рекса і Джессі Реєс.

Американський композитор та продюсер Ноель Фішер став відомий завдяки своїй співпраці з відомими реперами, включаючи Jay-Z, Drake, Lil Wayne, Нікі Мінаж, а також групою Maroon 5. Він став володарем престижної премії "Греммі" за пісню співачки Beyonce "Drunk In Love".

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