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Волочкову раптово покусали: гучні крики потрапили на відео

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова потрапила в курйозну ситуацію.

Вона опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram про те, як її хтось покусав (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Люди, от скажіть, хто мене знає особисто, без пригод моє життя можливе? Сама відповім: ні. Ви запитаєте, напевно: "Що цього разу?" Я не знаю, хто мене вкусив", – підписала вона.

Анастасія Волочкова похвалилася розкішним відпочинком

Анастасія Волочкова похвалилася розкішним відпочинком

Кадр із відео

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На ролику Волочкова хвалиться, як шикарно відпочиває на курорті, де немає жодної живої душі. В кінці вона вирішила поплавати, коли щось схопило її за ногу і вкусило. Це викликало гучний крик балерини.

Люди, от скажіть, хто мене знає особисто, без пригод моє життя можлива? 😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈 Сама відповім: НЕТ🙈 Ви запитаєте, напевно: "Що на цей раз?" 🙈🙈🙈 Я не знаю, хто мене вкусив ... 🙈 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # літо # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # друзі # будинок # книги # настрій # прем'єра # відпочинок # море # греція # сонце

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

Cosmopolitan

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Волочкова похвалилася розкішним відпочинком у Греції, де вона плавала в басейні, пила шампанське і говорила, що "відпочине за всіх".

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Особа
Анастасія Волочкова
Теги
шоу-бизнес видео курйоз
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну кому интересны качков этой старой шалашовки?она же полный ноль)))))
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