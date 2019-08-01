Волочкову раптово покусали: гучні крики потрапили на відео

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова потрапила в курйозну ситуацію.

Вона опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram про те, як її хтось покусав (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Люди, от скажіть, хто мене знає особисто, без пригод моє життя можливе? Сама відповім: ні. Ви запитаєте, напевно: "Що цього разу?" Я не знаю, хто мене вкусив", – підписала вона.

Анастасія Волочкова похвалилася розкішним відпочинком Кадр із відео

На ролику Волочкова хвалиться, як шикарно відпочиває на курорті, де немає жодної живої душі. В кінці вона вирішила поплавати, коли щось схопило її за ногу і вкусило. Це викликало гучний крик балерини.

Анастасія Волочкова Cosmopolitan

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Волочкова похвалилася розкішним відпочинком у Греції, де вона плавала в басейні, пила шампанське і говорила, що "відпочине за всіх".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!