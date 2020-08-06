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Волочкова зробила шпагат між двома "вертольотами". Фото

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
3,7 т.
Волочкова повторила трюк Ван Дамма зі шпагатом

Волочкова повторила трюк Ван Дамма зі шпагатом. LiveJournal

Російська балерина Анастасія Волочкова повторила знаменитий трюк голлівудського актора Жана-Клода Ван Дамма і виконала шпагат між двома літальними апаратами – гіропланами, які є гібридом літака та вертольота.

Фотографією зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На знімку артистка, одягнена в футболку і білу балетну пачку, тримає руки на поясі і дивиться в камеру (фото дивіться нижче).

"На жовтенькому політала. З професійним пілотом. Він допоміг мені частково знизити мою аерофобію: я дуже боюся літати на літаках. А біленькі я поміряла мірою свого шпагату", – написала Волочкова.

Волочкова виконала шпагат між гіропланами

Волочкова виконала шпагат між гіропланами Instagram @volochkova_art

Проте гіропланів зірці стало мало, і Волочкова залізла на дах автомобіля. Анастасія зняла білу пачку, залишившись тільки в футболці і шортах. На ногах артистки були золотисті пуанти.

Волочкова виконала шпагат на даху автомобіля

Волочкова виконала шпагат на даху автомобіля Instagram @volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська балерина Анастасія Волочкова розповіла про те, що їй вдалося стягнути борг з колишнього чоловіка Ігоря Вдовіна через суд.

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