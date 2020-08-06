Волочкова зробила шпагат між двома "вертольотами". Фото

Російська балерина Анастасія Волочкова повторила знаменитий трюк голлівудського актора Жана-Клода Ван Дамма і виконала шпагат між двома літальними апаратами – гіропланами, які є гібридом літака та вертольота.

Фотографією зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На знімку артистка, одягнена в футболку і білу балетну пачку, тримає руки на поясі і дивиться в камеру (фото дивіться нижче).

"На жовтенькому політала. З професійним пілотом. Він допоміг мені частково знизити мою аерофобію: я дуже боюся літати на літаках. А біленькі я поміряла мірою свого шпагату", – написала Волочкова.

Волочкова виконала шпагат між гіропланами Instagram @volochkova_art

Проте гіропланів зірці стало мало, і Волочкова залізла на дах автомобіля. Анастасія зняла білу пачку, залишившись тільки в футболці і шортах. На ногах артистки були золотисті пуанти.

Волочкова виконала шпагат на даху автомобіля Instagram @volochkova_art

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