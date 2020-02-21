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21 лютого • оновлено в 10:15
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Волочкова заплуталася в сукні й впала: з'явилося відео конфузу

1.2т
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Російська балерина Анастасія Волочкова осоромилася під час фотосесії: зірка заплуталася в сукні й впала.

Відео з'явилося в соціальній мережі Instagram.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

МК

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Так, спочатку Анастасія з'явилася в кадрі в розкішній чорній сукні з оксамиту з дуже високим розрізом, який підкреслив стрункі ноги балерини.

Потім Волочкова вирішила продемонструвати балетну позу, однак заплуталася в сукні, не змогла втримати рівновагу й впала на підлогу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що з російською співачкою Ольгою Бузовою на концерті в Калузі (РФ) стався конфуз. Під час свого виступу зірка вирішила впасти зі сцени в натовп шанувальників, але ніхто її не спіймав – всі просто сміялися.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія
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