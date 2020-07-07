Волочкова відсудила у колишнього "чоловіка-альфонса" мільйони: що відомо про скандал

Російська балерина Анастасія Волочкова розповіла про те, що їй вдалося стягнути борг з колишнього чоловіка Ігоря Вдовіна через суд.

За словами артистки, вона 12 років тому дала в борг чоловікові 3 мільйони доларів на будівництво елітного житлового комплексу в Астрахані. Всі ці роки, як зазначила Волочкова, Вдовін обіцяв повернути їй гроші з відсотками, проте заборгованість досі не була погашена, а частина квартир так і не добудована, як і сам будинок. Тому вона звернулася до суду Астрахані, який "став на її бік", передають "Дни.ру".

Анастасія Волочкова та Ігор Вдовін (фото – paparazzi.ru)

Балерина також зізналася, що Вдовін намагався відкупитися 20 недобудованими квартирами в новому житловому комплексі. Однак вона відповіла відмовою, підрахувавши, що це покриє лише третину суми.

Волочкова назвала свого чоловіка "альфонсом і непорядною людиною" і заявила, що виграти суд для неї було справою честі.

"Всі ці роки мій колишній чоловік живе розкошуючи на мої гроші й на ті самі відсотки, яких мені вистачало б на життя. Так вчиняють альфонси та непорядні люди, у яких відсутня совість. Я пішла в суд і виграла його. Це була справа честі", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній бойфренд Анастасії Волочкової, бізнесмен Владислав Фоменко подав на неї в суд і вимагав відшкодувати йому 130 мільйонів рублів. Так, чоловік заявляв, що балерина використовувала його "з метою безпідставного збагачення".