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20 листопада • оновлено в 20:54
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"Волочкова відпочиває": Лобода показала ідеальний шпагат на пікантних фото

3.3т
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Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе й працює в Росії, викликала ажіотаж новими яскравими кадрами.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію фотографій, показавши, як сіла на шпагат на "банані".

"Не панікуємо. Все йде за планом", – підписала співачка під одним зі знімків.

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Лобода на "банані"

Лобода на "банані"

instagram / lobodaofficial

Шанувальники були в захваті від знімків. Деякі навіть порівняли Лободу з балериною Анастасією Волочковою, яка тільки й робить, що публікує фото зі шпагатом у всіх варіаціях.

"Волочкова відпочиває", "Ці ноги нереальні", "Світлана, ви нас дратуйте", "Шпагатами нас балує інша! А ти Світланка давай співай", "Офігєть", "Волочкова, чи це ти", "Просто гармата", – написали в коментарях.

Лобода розтягнулася в шпагаті

Лобода розтягнулася в шпагаті

instagram / lobodaofficial

Лобода в купальнику на "банані"

Лобода в купальнику на "банані"

instagram / lobodaofficial

Світлана Лобода показала шпагат на "банані"

Світлана Лобода показала шпагат на "банані"

instagram / lobodaofficial

"Волочкова відпочиває": Лобода показала ідеальний шпагат на пікантних фото
"Волочкова відпочиває": Лобода показала ідеальний шпагат на пікантних фото
"Волочкова відпочиває": Лобода показала ідеальний шпагат на пікантних фото
"Волочкова відпочиває": Лобода показала ідеальний шпагат на пікантних фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода викликала неоднозначну реакцію, позуючи на ліжку в одному бюстгальтері.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Світлана Лобода
Теги
фотографии фотосессія шоу-бизнес
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Andria Viktor
Andria Viktor
Где шпагат на чердаке,на Сев.полюсе?не все развернуто.
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