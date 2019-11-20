"Волочкова відпочиває": Лобода показала ідеальний шпагат на пікантних фото

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе й працює в Росії, викликала ажіотаж новими яскравими кадрами.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію фотографій, показавши, як сіла на шпагат на "банані".

"Не панікуємо. Все йде за планом", – підписала співачка під одним зі знімків.

Лобода на "банані" instagram / lobodaofficial

Шанувальники були в захваті від знімків. Деякі навіть порівняли Лободу з балериною Анастасією Волочковою, яка тільки й робить, що публікує фото зі шпагатом у всіх варіаціях.

"Волочкова відпочиває", "Ці ноги нереальні", "Світлана, ви нас дратуйте", "Шпагатами нас балує інша! А ти Світланка давай співай", "Офігєть", "Волочкова, чи це ти", "Просто гармата", – написали в коментарях.

Лобода розтягнулася в шпагаті instagram / lobodaofficial

Лобода в купальнику на "банані" instagram / lobodaofficial

Світлана Лобода показала шпагат на "банані" instagram / lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода викликала неоднозначну реакцію, позуючи на ліжку в одному бюстгальтері.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!